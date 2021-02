“Los fuertes sobrevivirán”: Los comentarios de un alcalde en Texas ante la tormenta invernal

Y en nuestra gustaba sección “no debí haber dicho eso”, hoy hablaremos del exalcade Tim Boyd, quien se aventó unos comentarios muuuuy pero muuuuuy desafortunados en medio de la crisis que se vive en Texas por la histórica tormenta invernal que ya se cobró varias vidas.

Tim Boyd era, hasta esta semana, alcalde de Colorado City, una ciudad de Texas que se vio afectada por la tormenta invernal sin precedentes que cubrió de nieve al estado y provocó que que el suministro de servicios de energía se viera paralizado por varios días (lo que también tuvo sus consecuencias en México).

El ahora exalcalde publicó en un mensaje en sus redes sociales, donde dejó muy claro que eso de servir a su pueblo no se le da, porque básicamente expresó que está harto de que la gente pida ayuda como si fuera limosna cuando se presenta una emergencia como la que afectó Texas estos últimos días (¡Uy, pues perdón!).

“Nadie le debe nada a ti ni a tu familia. ¡Tampoco es responsabilidad del Gobierno local apoyarte en tiempos difíciles como estos! ¡Hundirte o nadar es tu elección!”, escribió el entonces alcalde Tim Boyd en sus redes sociales. “Si no tienes electricidad, elaboras un plan de acción para mantener a tu familia abrigada y segura. Si no tienes agua, lidias con eso y piensas en una forma de sobrevivir y suministrar agua a tu familia”.

El post, eliminado después de que empezaran a llegar las obvias críticas por sus comentarios, fue rescatado gracias a las benditas capturas de pantalla, por lo que no hubo manera de negar lo dicho. Tim Boyd únicamente se resignó a decir en otro post que su mensaje había sido sacado de contexto, pero ni con eso logró evitar el desastre.

