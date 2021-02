El empático le dicen: En plena crisis, Ted Cruz abandonó Texas para vacacionar en Cancún

Aquí, como en otros casos en que políticos vacacionan bien a gusto durante una crisis, aplica el “pero no está cometiendo ningún delito”… sin embargo, hay algo que se llama “empatía”, que se espera que sea mostrada por los líderes en momentos que la sociedad peor la pasa. Eso ya lo comprendió el senador de Texas, Ted Cruz, sólo que ya muy tarde (y nomás para justificarse)…

Mientras sus paisanos de Texas sufren de apagones, frío extremo y escasez de agua y alimentos por causa de una de las peores tormentas invernales de los últimos años, el senador local, Ted Cruz, fue visto pasándosela chévere con su familia en Cancún, Quintana Roo… en México, por supuesto. Obviamente las críticas no se hicieron esperar y fueron tantas y tan justificadas, que el legislador republicano no tuvo de otra que cortar su descanso y regresarse en friega a Estados Unidos.

A su regreso a la gélida Texas, Ted Cruz ofreció disculpas a sus compatriotas, especialmente a la gente que “según” representa: esos millones de texanos que llevan casi una semana sufriendo por las tormentas invernales que tienen al Estado en temperaturas bajo cero (¡¡de hasta -20 grados!!)… y, para acabarla de amolar, sin gas para calefacción, agua potable y sí con muuucha escasez de alimentos.

En un entrevista difundida por medio de sus redes, Ted Cruz aseguró a la gente de Texas que sólo estaba tratando de ser un buen padre y que, desde los primeros momentos en que estaba saliendo de Estados Unidos, se dio cuenta que estaba cometiendo un grave error (pero qué sabroso el calorcito de Cancún).

"It was obviously a mistake. In hindsight, I wouldn't have done it. I was trying to be a Dad," Sen. Ted Cruz says after receiving criticism for flying to Mexico with his family during a major winter storm in Texas. pic.twitter.com/y8x22DxTgA

— Daily Caller (@DailyCaller) February 19, 2021