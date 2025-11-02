Lo que necesitas saber: Luego de una intensa búsqueda de los servicios de rescate en la zona, se lograron recuperar los cuerpos de los cinco escaladores desaparecidos tras la avalancha.

Una avalancha en los Alpes italianos le quitó la vida a cinco escaladores alemanes que se encontraban escalando las montañas este fin de semana. Entre los alpinistas se encontraba una joven de 17 años.

Avalancha en los Alpes italianos // Foto: Getty Images

Cinco alpinistas mueren en los Alpes italianos tras una avalancha

Un nuevo incidente ocurrió en el mundo del alpinismo… y aunque esta vez no fue en el Monte Everest, sino en los Alpes italianos, sin duda es desafortunado.

De acuerdo con medios italianos, tres grupos de escaladores quedaron atrapados desde este sábado en las montañas debido a una fuerte avalancha.

Este deslizamiento de nieve tomó por sorpresa a los excursionistas, pues solo dos de las siete personas del grupo lograron escapar. Entre ellos se encontraba una joven de 17 años.

Luego de una intensa búsqueda de los servicios de rescate en la zona, se lograron encontrar y recuperar los cuerpos de los cinco escaladores desaparecidos tras la avalancha.

El riesgo de las avalanchas en la zona

Aunque la zona es un popular lugar turístico, las autoridades descartaron la idea de que hubiera otros escaladores en la zona. Aunque eso sí, las avalanchas en esta cadena de montañas son un problema persistente.

En los últimos años, las avalanchas en los Alpes italianos tienen un promedio de mortalidad superior al de la mayoría de los demás países con estaciones de esquí.