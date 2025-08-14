Lo que necesitas saber: Curiosamente, estas declaraciones las da un día después de que un dron de Estados Unidos sobrevolara México y las autoridades mexicanas dijeran que fue a petición de ellas.

Una más de Donald Trump… ahora, el presidente de Estados Unidos aseguró que México y Canadá hacen lo que su gobierno les dice que hagan. Aún y aunque autoridades mexicanas lo nieguen.

Donald Trump en conferencia // X:@WhiteHouse

Trump afirma que México y Canadá “hacen lo que les decimos que hagan”

Cuando uno cree que Trump ya no puede sorprendernos, viene y nos demuestra lo contrario. Durante conferencia, el presidente estadounidense aseguró que México y Canadá le hacen caso en todo…

O bueno, mejor dicho en sus propias palabras: “México hace lo que le decimos que haga, y Canadá hace lo que le decimos que haga”.

Todo esto porque -según él- las fronteras antes de regresar al poder (con Biden) eran horribles y ahora, ya tiene control total en la región. Y sí, asegura que el problema de seguridad fronteriza, fue resuelto por él mismo.

Foto: John Moore-Getty Images.

Dron estadounidense sobrevuela territorio mexicano

Curiosamente, estas declaraciones las da un día después de que un dron de Estados Unidos sobrevolara México y las autoridades mexicanas dijeran que fue a petición de ellas.

Además, hace unos días el presidente de Estados Unidos firmó una orden secreta para autorizar el uso de la fuerza militar contra las organizaciones terroristas extranjeras.

En fin, estos comentarios de Trump sin duda hacen cuestionar que tan soberano es México… aunque las autoridades digan que no.