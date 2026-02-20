Lo que necesitas saber: La Corte Suprema de Estados Unidos anuló los aranceles recíprocos de Trump.

¡Pum! Mal día para Donald Trump: la Corte Suprema de Estados Unidos echó para atrás los aranceles recíprocos que el magnate impuso a un montón de países, ¿se acuerdan?

Se trataba de un plan de aranceles que, en este ramo, aplicó sobre países con los que Estados Unidos tiene intercambios comerciales.

Foto: GIFER

La cosa es que el gobierno de Donald Trump aplicó la de “ojo por ojo”, al tasar los impuestos a las importaciones y exportaciones de la misma manera que otros países lo hacían con los productos estadunidenses.

Corte Suprema anula los aranceles recíprocos de Trump

Esta noticia sorprendió a varios porque sabemos que la Corte Suprema está integrada por una mayoría conservadora —que, en teoría, tendría que apoyar a Trump.

Sin embargo, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló los aranceles recíprocos. ¿La razón?

Donald Trump / Foto: @POTUS

La Corte consideró que Trump ha estado haciendo un uso generalizado de los llamados poderes de emergencia —que habilitó para echar a andar los aranceles recíprocos. Y, por lo tanto, abusar de la ley.

Esta decisión podría obligar a Estados Unidos a regresar millones de dólares por devolución de los impuestos que, consideró la Corte Suprema, se cobraron de manera irregular.

¿Qué sigue?

Por lo pronto, el gobierno de Trump tendrá que recurrir a otros recursos legales para darle la vuelta a la orden de la Corte Suprema y mantener vivos los aranceles recíprocos.

Gustavo Petro y Donald Trump / Foto: @WhiteHouse

Los países de los aranceles recíprocos

En la lista están países de Asia como Vietnam, Laos, Camboya, Malasia, Japón, Corea del Sur, Filipinas, entre otros.

O de otros continentes como el europeo o la propia América y África: Serbia, Reino Unido, Suiza, Moldavia, Venezuela, Brasil, Chile, Colombia, Argelia, Costa de Marfil, Camerún, República Democrática del Congo y más.