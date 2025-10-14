Lo que necesitas saber: Este apoyo "salvavidas" para Milei se da justo en una crisis política, pues el principal candidato a diputado de su partido, renunció hace unos días a su candidatura.

¡Ya salió el peine! Luego del rescate financiero que autorizó hace unos días Estados Unidos hacia Argentina, el presidente Trump advirtió que la ayuda de su país esta condicionada a que Javier Milei gane en las próximas elecciones.

Reunión entre Donald Trump y Javier Milei // Foto: Getty Images

Trump condiciona su apoyo para Argentina solo si Milei gana las elecciones

Para sorpresa de nadie, el presidente de Estados Unidos ya reveló sus verdaderas intenciones detrás de la autorización del financiamiento para Argentina.

Y es que en su reunión con el presidente argentino, Trump declaró que si en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre no gana el Javier Milei, su país no será “generoso” con Argentina.

“Nuestro apoyo está sujeto a quién gana esta elección, porque si un comunista gana, como en el caso de (la elección del alcalde) de New York, te sientes diferente sobre si hacer una inversión. Pondría un alto a lo que estamos haciendo”, señaló.

Financiamiento de 20 mil mdd para Argentina

Como ya te contábamos, hace apenas unos días se hizo oficial el financiamiento millonario de Estados Unidos para Argentina mediante un swap (intercambio de divisas).

