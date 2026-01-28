Lo que necesitas saber: Trump advirtió que, de no llegar a un acuerdo, el ataque será mucho peor que el de la "Operación Martillo de Medianoche".

Donald Trump cumplió su promesa de enviar “ayuda” a Irán, pues anunció que una flota armada se dirige a Asia para que el gobierno iraní se siente a negociar… o si no, están listos para “cumplir su misión” como en Venezuela.

Portaaviones Abraham Lincoln // Imagen: Wikipedia.

Trump envía flota de Estados Unidos a Irán

En algún momento Estados Unidos usaría la operación en Venezuela como amenaza para otros países… y ya ocurrió. Resulta que el mandatario amenazó a Irán a sentarse a una mesa de diálogo o actuará como lo hizo para detener a Maduro.

Lo hizo con nada más y nada menos que el anuncio del envío de una flota militar a Irán que está lista para cumplir su misión con rapidez y violencia de ser necesario.

“Se mueve con rapidez, con gran poder, entusiasmo y determinación. Es una flota mayor, liderada por el gran portaaviones Abraham Lincoln, que la enviada a Venezuela“, se lee en un post compartido en redes.

Y la amenaza no solo quedó ahí, sino que advirtió que, de no llegar a un acuerdo, el ataque será mucho peor que el de la “Operación Martillo de Medianoche”, un bombardeo de tres instalaciones nucleares en Irán.

Portaaviones Abraham Lincoln // Imagen: Wikipedia.

¿Qué busca Estados Unidos “negociar” con Irán?

En el mensaje de Trump no lo dice abiertamente, pero desde hace unas semanas había amenazado en tomar acciones contra Irán debido a la violencia ocurrida durante las manifestaciones contra el gobierno.

Aunque parece que este ataque tiene otras intensiones. En su publicación menciona que espera llegar a un acuerdo “justo y equitativo -sin armas nucleares-“… situación por la que se realizó la operación que ya te contamos.