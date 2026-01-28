Lo que necesitas saber:
Trump advirtió que, de no llegar a un acuerdo, el ataque será mucho peor que el de la "Operación Martillo de Medianoche".
Donald Trump cumplió su promesa de enviar “ayuda” a Irán, pues anunció que una flota armada se dirige a Asia para que el gobierno iraní se siente a negociar… o si no, están listos para “cumplir su misión” como en Venezuela.
Trump envía flota de Estados Unidos a Irán
En algún momento Estados Unidos usaría la operación en Venezuela como amenaza para otros países… y ya ocurrió. Resulta que el mandatario amenazó a Irán a sentarse a una mesa de diálogo o actuará como lo hizo para detener a Maduro.
Lo hizo con nada más y nada menos que el anuncio del envío de una flota militar a Irán que está lista para cumplir su misión con rapidez y violencia de ser necesario.
“Se mueve con rapidez, con gran poder, entusiasmo y determinación. Es una flota mayor, liderada por el gran portaaviones Abraham Lincoln, que la enviada a Venezuela“, se lee en un post compartido en redes.
Y la amenaza no solo quedó ahí, sino que advirtió que, de no llegar a un acuerdo, el ataque será mucho peor que el de la “Operación Martillo de Medianoche”, un bombardeo de tres instalaciones nucleares en Irán.
¿Qué busca Estados Unidos “negociar” con Irán?
En el mensaje de Trump no lo dice abiertamente, pero desde hace unas semanas había amenazado en tomar acciones contra Irán debido a la violencia ocurrida durante las manifestaciones contra el gobierno.
Aunque parece que este ataque tiene otras intensiones. En su publicación menciona que espera llegar a un acuerdo “justo y equitativo -sin armas nucleares-“… situación por la que se realizó la operación que ya te contamos.