Lo que necesitas saber: Hasta el momento, el expresidente Barack Obama no se ha pronunciado frente a esta evidente falta de respeto (y muestra de racismo) de parte de Donald Trump.

Trump ya se cansó de insultar a periodistas, ahora se pasa al bando de los expresidentes… y de la manera más racista posible. Y, como siempre, en La Casa Blanca encuentran la manera de, según, defenderlo.

Presentación de TrumpRX / Captura de pantalla

Es que a Trump le gustó que sale como “El rey de la jungla”…

Luego de que Donald Trump compartió en redes un video en el que Michelle y Barack Obama aparecen como simios, la secretaria de Prensa de la Casa, Karoline Leavitt, salió a pedir que no se lo tomen tan en serio.

“Por favor, detengan la falsa indignación e informen hoy sobre algo que realmente le importe al público estadounidense”, pidió la encargada de la información de la Casa Blanca, quien no en pocas veces ha tratado de justificar los arranques misóginos-racistas-homofóbicos-supremacistas del presidente de Estados Unidos.

En comunicado dirigido a Deadline, Karoline Leavitt minimizó el asunto y explicó que lo que Trump compartió es un simple “video meme”… y, bueno, sí… sí, Michelle y Barack Obama salen como simios, pero no por cuestiones racistas, sino por… por… pues quién sabe por qué. Pero lo que intentaba Trump era criticar a los demócratas, es todo.

Michelle y Barack Obama / Foto: X (@BarackObama)

“Esto proviene de un video meme de internet que representa al presidente Trump como el Rey de la Jungla y a los demócratas como personajes de El Rey León”.

Horas después de la muy cuestionable justificación, la Casa Blanca salió con otro comunicado… ahora para asegurar que el video fue publicado por error en la cuenta Truth Social del presidente.

“Un miembro del personal de la Casa Blanca publicó la publicación por error. Ha sido eliminada”, señaló un funcionario de la sede del gobierno de Trump para NBC.

X permite sin mayor problema la proliferación de mensajes racistas en su plataforma

En redes y medios de Estados Unidos se habla del asunto, algunos sin atreverse a compartir la vergonzosa imagen que Trump publicó en Truth Social. “Comportamiento repugnante del presidente. Todos los republicanos deben denunciarlo. Ya”, pidió el gobernador de California, Gavin Newsom.

De acuerdo con Deadline, efectivamente, no fue obra del presidente, sino de un usuario identificado en X como @XERIAS_ (fue publicado en octubre de 2025). Esto, entonces, además de ser una muestra del racismo de Trump, es un ejemplo de cómo en X se permite compartir mensajes con contenido ofensivo sin el menor problema.

¿No puede hacerse algo? Bueno, ya está demostrado que no es que no se pueda, sino que no se quiere. Recientemente, cuando miles de mujeres denunciaron la sexualización de su imagen sin autorización, esto con ayuda de Grok, de volada Elon Musk puso manos a la obra y desactivó la función…