Ucrania se ha implicado en la guerra y ahora es un objetivo: Irán

Lo que necesitas saber: Irán acusa a Ucrania de ayudar a Israel a contrarrestar sus drones

Irán amenazó con llevar la guerra con Estados Unidos hasta Ucrania. Acusan al ejército de Volodimir Zelenski de ayudar a Israel a contrarrestar sus drones, por lo que ahora son un objetivo legítimo del régimen.

Foto: akbarnemati – Pixabay

Irán amenaza a Ucrania por apoyar a Israel

Naturalmente esto revive la alerta de que el conflicto en Medio Oriente escale y se sume a la guerra librada entre Ucrania y Rusia. Los rusos se han mantenido al margen hasta ahora, al menos públicamente (se dice y se cuenta que le provee inteligencia al régimen iraní).

La amenaza llegó por cortesía de Ebrahim Azizi, jefe de la comisión parlamentaria iraní de seguridad nacional.

“Al proporcionar apoyo con drones al régimen israelí, Ucrania, que ha fracasado en su intento de reprimir sus demandas, se ha visto involucrada en la guerra y, en virtud del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, ha convertido todo su territorio en un objetivo legítimo para Irán”, indica el mensaje completo.

Fue a través de su cuenta de X donde dejó la advertencia para Ucrania, junto con una foto de Zelenski acompañando a Benjamín Netanyahu.

Irán amenaza a Ucrania

Ucrania no oculta su ayuda contra Irán

Quizá también te preguntaste si en verdad Ucrania está ayudando a Israel o solo se lo está inventando Irán para escalar el conflicto y que ahora sí Rusia los ayude chido.

Bueno, es difícil ponerlo en duda cuando el propio Zelenski reveló la semana pasada que al menos 11 países les pidieron ayuda para contrarrestar los drones iraníes.

El presidente ucraniano dijo que con gusto, pero que solo ayudarán a los países que apoyen a Ucrania en su guerra: “Algunas peticiones ya han sido atendidas con decisiones concretas y apoyo específico”, mencionó, según cita Euronews.