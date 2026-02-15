Lo que necesitas saber: La guerra entre Rusia y Ucrania inició en febrero del 2022.

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, aprovechó su participación en la Conferencia de Seguridad de Munich, Alemania, para dejar muy en claro sus ‘peticiones’ antes de firmar un acuerdo y de que inicien las conversaciones entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia en busca de la paz.

Entre ellas destacan, una garantía de seguridad de parte del gobierno estadounidense por al menos 20 años. Además, advirtió que no tiene la intención de negociar la paz con territorios ucranianos, aseguró que eso no funcionó en el pasado y no va a funcionar ahora.

“Sería una ilusión creer que esta guerra puede ahora terminar de forma segura dividiendo a Ucrania, así como era una ilusión creer que sacrificar a Checoslovaquia salvaría a Europa de una guerra mayor”, dijo Zelenski en la Conferencia.

Foto: @ZelenskyyUa vía X

Una clara referencia a lo que sucedió con el Acuerdo de Múnich de 1938, que firmaron Reino Unido, Francia, Italia y Alemania, para evitar la guerra, pero que no funcionó ya que un año después, Alemania invadió Polonia.

Zelenski pide garantía de seguridad por 20 años

Durante su visita en Alemania, Volodímir Zelenski explicó que Estados Unidos le ofreció una garantía de seguridad de 15 años. Sin embargo, el gobierno de Ucrania busca una de al menos 20 años.

“Hoy tenemos una propuesta del lado americano por 15 años. Queremos tener 20 años más. 30, 50… Veremos qué hacen la administración y el Congreso“

Aunque claro, todo depende de las negociaciones con Estados Unidos y a que tanto se pueda comprometer el gobierno de Trump para conseguir un acuerdo de paz.

Fotografía @ZelenskyyUa vía

Las primera reuniones entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia darán inició durante la semana del 16 al 20 de febrero del 2026. Y aunque la intención es ponerle fin al conflicto entre Ucrania y Rusia que inició en febrero del 2022, en la que han muerto una gran cantidad de personas de ambos países. Zelenski quiere asegurarse que las prioridades ucranianas no sean ignoradas.

“Las reuniones trilaterales de la próxima semana sean serias, sustanciales y útiles para todos nosotros, pero, honestamente, a veces parece que las partes están hablando de cosas completamente diferentes“.

Vladimir Putin, presidente de Rusia / Captura de pantalla

Seguramente serán reuniones muy tensas las que les esperan a Putin y Zelenski, así que, en los próximos días, escucharemos más al respecto.