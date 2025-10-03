Lo que necesitas saber: Los territorios ucranianos ocupados por Rusia son Donetsk, Lugansk, Zaporiyia, Jersón y Crime.

Con la novedad de que Ucrania ha decidido romper relaciones diplomáticas con Nicaragua… esto porque acusó al país centroamericano de reconocer “soberanía” rusa sobre territorio ucraniano que han sido ocupadas por Moscú.

Foto: Getty Images.

Ucrania rompe relaciones diplomáticas con Nicaragua

La guerra entre Rusia y Ucrania está lejos de terminar. Y mientras el conflicto continúa, el gobierno ucraniano anunció que ha roto relaciones diplomáticas con Nicaragua.

Mediante redes sociales, el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga, informó que esta decisión surge luego de que Nicaragua reconociera “soberanía” rusa sobre cinco regiones ucranianas que han sido ocupadas.

“Consideramos esta decisión como un intento deliberado de socavar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, una grave violación de la Constitución de Ucrania, la Carta de las Naciones Unidas y las normas y principios fundamentales del derecho internacional”, señaló.

Los territorios ucranianos ocupados por Rusia a los que se refiere el ministro son Donetsk, Lugansk, Zaporiyia, Jersón y Crime.

Labores de rescate en Ucrania, luego de ataque de Rusia / Foto: @ZelenskyyUa

Y… ¿Qué significa romper relaciones diplomáticas con otro país?

Como ya te hemos contado en otras notas, el que un país rompa relaciones diplomáticas con otra nación no es significado de conflicto armado. Simplemente que es una interrupción de la diplomacia entre ambos.

Así como cuando México decidió romper relaciones con Ecuador. Esto luego de que las autoridades de aquel país ingresaron a la embajada de México para arrestar al exvicepresidente Jorge Glas.