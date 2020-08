¡Pum! UIF no investigará a expresidentes hasta que se realice consulta ciudadana

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), señaló que este organismo no investigará las cuentas bancarias de expresidentes acusados de corrupción por Emilio Lozoya hasta que no se realice una consulta ciudadana.

¿Qué declaró Santiago Nieto?

En entrevista en Palacio Nacional, el funcionario indicó lo siguiente sobre una investigación a expresidentes como Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón: “Hasta que haya una consulta respecto al tema se dará un pronunciamiento por parte Unidad de Inteligencia Financiera”.

Luego agregó: “Desde mi punto de vista, he dicho que sería el primero en firmar la solicitud para juzgar a los ex presidentes”.

También agregó que la Unidad de Inteligencia Financiera ha presentado cuatro denuncias en el caso de Emilio Lozoya y que se encuentran preparando una averiguación en relación a la contratación gubernamental de la constructora Odebrecht: “Tenemos ahí un asunto de lavado de dinero que no puede ser minimizado”, declaró al respecto.

AMLO a favor de consulta para enjuiciar expresidentes

El 14 de agosto, en su conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que para enjuiciar o investigar a expresidentes, se debe realizar una consulta ciudadana y que, además, se debe tomar en cuenta no sólo a los dos últimos ejecutivos, sino desde Carlos Salinas de Gortari.

Así lo comentó: “Yo siento que para juzgar a un expresidente en los casos en los que se están dando los acontecimientos en el país, pues tiene que haber una consulta ciudadana, que es lo que yo he sostenido siempre y que no sólo deben ser dos, si no que se tiene que considerar desde Salinas (de Gortari) hasta la fecha”.

UIF congela cuentas de Antorcha Campesina

También se dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera congeló 10 cuentas bancarias relacionadas con la organización Antorcha Campesina. Sí, de acuerdo a La Jornada, tres pertenecen a personas morales y siete a personas físicas que están relacionadas con esta organización.

Por otra parte, aún no se conocen las cantidades de los recursos congelados, pues las instituciones bancarias los reportan entre tres y cuatro días hábiles después.

Autoridades realizan averiguaciones en contra de Antorcha Campesina desde el año pasado cuando Santiago Nieto informó que investigaban cerca de 40 gasolineras de esta organización por el robo de combustible, especialmente en Puebla.

Igualmente, en abril de 2020, el funcionario indicó que la UIF denunció a Antorcha Campesina. Sí, la denuncia que se presentó a la Fiscalía General de la República señala corrupción y lavado de dinero.

*Con información de El Norte y La Jornada