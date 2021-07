¡¿Otra?! UIF denuncia a Emilio Lozoya y Odebrecht por desvío de más de 3 mil mdp

Emilio Lozoya todavía no sale de una (no, menos, no sale de cinco) cuando ya está en otra. Apenas esta semana nos enteramos de que un juez decidió aplazar ooooootros 30 días la audiencia del exdirector de Pemex por las cinco denuncias que hay en su contra, y ora resulta que ya salió una más.

UIF denuncia a Lozoya por desvío de dinero desde Pemex

Oh sí, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una nueva denuncia contra Emilio Lozoya por un presunto desvío que supera los 3 mil millones de pesos. Pero no es nomás contra él, la acusación de la UIF también incluye (mira qué sorpresa) a Odebrecht.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (de la FGR). Y hablando en términos más formales, la acusación se presentó por los delitos de corrupción política y desvío de recursos públicos, sí, mientras Lozoya era director de Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con información de Milenio, la UIF identificó un esquema de lavado dinero en Pemex, entre el 2012 y el 2016, para desviar millones de pesos a través de contratos a 33 empresas relacionadas con Odebrecht. El dinero, posteriormente, se habría utilizado para beneficiar a servidores públicos, principalmente para financiar campañas políticas.

El esquema que se habría utilizado para desviar los recursos

La investigación de la UIF apunta a que el desvío se realizó por medio de tres niveles de operación. El primero lo conformaba un grupo de empresas (ligadas a Odebrecht), que recibieron contratos de Pemex por más de 3 mil millones de pesos a cambio de “trabajos de construcción” que nunca se realizaron.

UIF denuncia ante FGR a Lozoya y Odebrecht por lavado de más de 3 mil mdp con empresas fantasma https://t.co/6xXkn6tST1 vía @pajaropolitico — Santiago Nieto (@SNietoCastillo) July 18, 2021

El segundo nivel sería un segundo grupo de empresas que recibieron ese dinero de parte del primer grupo. Éstas se habrían encargado de triangular todos esos recursos para desviarlos al tercer nivel: empresas fachada que realizaron diversas operaciones para disponer del dinero en efectivo en estados del país donde se realizaron elecciones.

“Estas empresas fachada se encargaron de difuminar los rastros de los activos ilícitos mediante un esquema de dispersión de recursos, por medio de retiro masivo de efectivo en zonas donde se llevaron a cabo comicios electorales”, indica el informe de la Unidad comandada por Santiago Nieto.

Según el informe de la UIF, parte de ese millonario desvío vino a parar a la Ciudad de México, donde dichos recursos habrían sido utilizados para el pago de sobornos en favor de Emilio Lozoya. Tamaulipas, Veracruz e Hidalgo son las otras tres entidades del país donde habría terminado el billete.

Así que no se diga que la UIF no cumple sus promesas. A finales de mayo, Santiago NIeto adelantó que se presentaría esta denuncia, y bueno, finalmente lo hicieron.