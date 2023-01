¿Son de los que ya se desesperaron de que Yasmín Esquivel nomás no recibe sanción por plagiar su tesis? Pues, prepárense, porque la UNAM ya avisó que se tomará su tiempo para determinar cómo proceder contra la ministra.

Es más, para hacerla más de emoción (o hacer las cosas como se debe, según como se vea), hasta se dará chance de que la susodicha trate de defender su inocencia.

Foto: Cuartoscuro

Aunque estaba en un evento en el que se le otorgó un doctorado honoris causa, el rector de la UNAM, Enrique Graue, no evitó hablar sobre el caso de la ministra Yasmín Esquivel y, básicamente, no dijo nada que no se haya dicho hasta ahora. Sólo que, en estos momentos, el caso está en manos de Comité de Ética del Consejo Universitario y ahí es donde la ministra podrá presentar sus alegatos de defensa.

La UNAM nomás echa “mucho choro”, critica AMLO

La actitud calma y sin prisas de Graue parece ser respuesta indirecta a lo que horas antes señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su mañanera. Para el mandatario, la máxima casa de estudios está haciendo como que hace, pero no hace gran cosa: realiza “acciones sin concretar” en el caso de la ministra, criticó el presidente.

Foto: Presidencia.

“Está bien que informe, nada más que no hay nada concreto. Todo fue, como dirían los filósofos, puro choro mareador porque no hay nada concreto”, señaló AMLO.

Sin mucho afán de defender a la ministra Yasmín Esquivel, AMLO pidió a la UNAM resolver y denunciar ante el Ministerio Público, para que así éste pueda hacer lo propio, si es que existe alguna anomalía y, entonces sí hacer lo que exige el respetable: cancelar el título de abogada de Esquivel.

“Entonces ahí lo que debió hacer era ver a fondo cómo está la situación, porque quedó todo en el limbo”, señaló el presidente.

Foto: Moisés Pablo-Cuartoscuro.

Sin embargo, por mucho que AMLO y la gente en redes diga “cámara, ya castíguenla”, el rector Graue advirtió que así no funciona la UNAM y que, gracias a su autonomía, se hacen las cosas a su tiempo y forma. Así que el asunto de la ministra Yasmín Esquivel no será diferente: en él habrá ejercicio pleno de la libertad de expresión y los valores democráticos.