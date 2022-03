Más baratosky: La empresa que pretende reemplazar a McDonald’s tras su salida de Rusia

Mucho se ha hablado de tooooodas las empresas de Occidente que dejaron de operar en Rusia como “sanción” por la invasión a Ucrania. McDonald’s es una de ellas, pero parece que los rusos ya le encontraron solución a su partida.

Oh sí, una empresa de aquel país ya tiene todo listo para reemplazar a la famosa cadena de comida rápida estadounidense. Pero el tema que ha vuelto polémico a este caso, es que no se esforzaron mucho en ocultar que vienen ofreciendo lo mismo, pero más barato.

En redes sociales se volvió viral la imagen de un logo que a todas luces es el de McDonald’s pero con un toque ruso. Josh Gerben, abogado de Propiedad Intelectual, compartió en Twitter la imagen.

Ahora bien, como te podrás dar cuenta, no se trata de una imagen cualquiera, sino de un documento para registrar el logo y la marca de una cadena de comida. Y es que de acuerdo con su información, el registro fue solicitado por la cadena rusa Uncle Vanya’s.

¿El objetivo? Pues sí, la idea de Uncle Vanya’s es tomar el lugar de McDonald’s ahora que ellos se van de Rusia por el conflicto militar en Ucrania. La solicitud fue presentada el pasado 12 de marzo (4 días después de que la cadena estadounidense anunciara su salida de Rusia).

Trademark squatting has begun in Russia.

On March 12th, a trademark application was filed for the McDonald’s logo with the words “Uncle Vanya.”

The Russian State Duma had earlier suggested that Russia would replace all McDonald’s with “Uncle Vanya’s.”

h/t @Oh_89 #McDonalds pic.twitter.com/JlUfkLK67J

— Josh Gerben (@JoshGerben) March 16, 2022