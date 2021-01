Una más a la lista: Unión Europea aprueba la vacuna de Moderna para el COVID-19

La segunda: La Unión Europea (UE) dio a conocer este miércoles 6 de enero que aprobó la vacuna que desarrolló el laboratorio farmacéutico Moderna contra el COVID-19. Sí, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen lo informó por medio de sus redes sociales, tan solo unas horas después de que los reguladores autorizaran el fármaco.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea dio a conocer en su cuenta oficial de Twitter que los reguladores aprobaron la vacuna de Moderna en la Unión Europea. Este fármaco de la empresa de Estados Unidos es el segundo que se autoriza en este punto del planeta.

Tan solo hace unas semanas, antes de que se aprobara la vacuna de Moderna, también aprobaron la que desarrolló Pfizer junto a BioNTech.

Sobre este segundo fármaco, la presidenta del organismo europeo, Ursula von der Leyen comentó: “Con la vacuna de Moderna, la segunda autorizada ahora en la Unión Europea, tendremos otros 160 millones de dosis. Y vendrán más vacunas”.

Además agregó lo siguiente: “Europa se ha asegurado hasta 2 mil millones de dosis de posibles vacunas contra el COVID-19. Tendremos un número más que suficiente de vacunas seguras y eficaces para proteger a todos los europeos”.

El pasado 27 de diciembre, las naciones que conforman la Unión Europea comenzaron con la vacunación contra el COVID-19; además están intentando alcanzar a Estados Unidos e Israel.

