Después de compartir sus sentimientos en una dolorosa reflexión en redes, Brett Cross (papá de Uziyah García, estudiante de 10 años que murió en la masacre en la escuela primaria Robb en Uvalde) recibió una ola de mensajes de apoyo, empatía, cariño y solidaridad a tal grado que —fuera de los lugares comunes— lo ayudaron a salir de ese “mal día” que tenía.

“Estoy realmente en deuda y espero poder devolverles el favor a todos y cada uno de ustedes. Tengo una larga y tediosa lucha por delante, pero con mi familia y todos ustedes lo lograremos. Tendremos justicia para Uzi, sus compañeros y maestros”, tuiteó Brett Cross la mañana de este 27 de enero, a 8 meses del tiroteo donde fueron asesinadas 21 personas —19 estudiantes de entre 8 y 11 años de edad y dos profesoras.

La dolorosa (pero esperanzadora) reflexión de Brett Cross, papá de Uziyah, un niño que murió en Uvalde

En sólo dos días, Brett Cross —quien se ha convertido en un activista contra la portación de armas en Estados Unidos y que ha luchado para que las familias de las víctimas del tiroteo en la primaria de Uvalde, Texas, obtengan justicia— expuso esa otra cara que no solemos ver en los medios de comunicación.

Y que más bien es de índole personal: los sentimientos, los pensamientos que llegan después de jornadas de protestas, reuniones y de escuchar discursos que prometen que la justicia llegara para las familias —mientras que del otro lado de la moneda, las mismas familias ven que las autoridades tardan en la regulación de la portación de armas o en despedir a los oficiales que tenían la obligación de cuidar a sus seres queridos.

El 24 de mayo de 2022 un joven de 18 años entró a la escuela primaria Robb en Uvalde —cuya matrícula era integrada principalmente por estudiantes de origen latino— para disparar contra dos clases de cuarto grado.

Esta masacre causó indignación en Estados Unidos —y también fuera del país—, las protestas para que el gobierno regulara la obtención y portación de armas y la remembranza de otros tiroteos en colegios.

Sin embargo, conforme pasaron los días, además de estas primeras reacciones, supimos que el saldo de 21 personas asesinadas fue también una consecuencia de las omisiones de las autoridades.

Sí, de las policías locales, estatales y federales que pese a saber lo que sucedía dentro de la escuela tardaron 77 minutos en responder —esto lo sabemos gracias a un informe publicado por un comité de la Cámara de Representantes de Texas que señaló “fallas sistémicas y una toma de decisiones extremadamente mala”.

8 meses de lucha

Desde ese 24 de mayo las familias de las víctimas del tiroteo en Uvalde no han descansado para que haya justicia —entre otras cosas, para que no se repita una masacre.

Entre las familias está el activismo de Brett Cross, tutor y padre de Uziyah, quien ha hecho de todo hasta protestar por 48 horas ininterrumpidas frente a las oficinas del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde, a finales de septiembre de 2022.

¿Qué exigía? La investigación y suspensión de los policías encargados de la seguridad de la escuela Robb —quienes, va de nuevo, tardaron más de una hora en responder contra el agresor.

Ahí, Cross acampó, durmió, comió todavía por 10 días, acompañado de otras familias o por sus seres queridos y a la espera de una respuesta contundente.

Mientras eso pasaba, Brett Cross compartió con Today que había veces que se deprimía y pensaba si estas protestas valían la pena, pero la voz y la memoria de Uziyah lo regresaban a la lucha.

El mensaje

“Hoy no es un buen día. No puedo dejar de llorar. Me dolía tanto. Me esfuerzo tanto por no desmoronarme, pero cada día se vuelve más difícil. Uzi se ha ido. El papá que odia despertarse porque es otro día para enfrentar esta agonizante verdad. Joder, lo odio. Mi alma, todo mi ser, murió con Uzi, y nunca volveré a ser la persona que una vez fui. Mis amigos más cercanos son otros que perdieron a sus hijos, ellos saben cómo se siente esto, pero me siento egoísta si digo que no puedo manejar el día de hoy”.

Esta es parte de la publicación de Brett Cross, que hoy en día exige al gobernador de Texas Greg Abbott que eche a andar una iniciativa para cambiar el límite de edad de 18 a 21 años para comprar armas de asalto.

El mensaje de Cross es muy duro, pero fue respondido por cientos de personas en su cuenta de Twitter y así como la voz de Uziyah lo han regresado después de un bajón depresivo, las respuestas a su publicación lo ayudaron.

Cross publicó otro mensaje, en un tono esperanzador, regresando también el cariño expresado por la gente y en memoria de Uziyah García y los/las estudiantes que murieron en Uvalde, así como las profesoras.

