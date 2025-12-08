Lo que necesitas saber:
Esta recopilación contiene las fechas del calendario de la SEP y de la Ley Federal del Trabajo con 5 puentes para el godinato.
Para que vayan preparando las vacaciones, si tienen ganas de salir con sus seres queridos a la playa u otro destino turístico, acá les dejamos el calendario 2026, contemplando las fechas de la SEP y las marcadas en la Ley Federal del Trabajo.
Además de los días libres que tendrían niños y niñas por aquello de los consejos técnicos del último viernes de cada mes.
Calendario de las vacaciones, puentes y descansos 2026
Días de descanso oficial
- 1° de enero.
- 2 de febrero por ser el primer lunes de este mes en conmemoración de la Constitución Mexicana (5 de febrero).
- 16 de marzo por ser el tercer lunes de este mes en conmemoración del natalicio de Benito Juárez (21 de marzo).
- 1° de mayo (viernes por el Día del Trabajo).
- 16 de septiembre (miércoles por el Día de la Independencia).
- 16 de noviembre por ser el tercer lunes en conmemoración de la Revolución Mexicana (20 de noviembre).
- 25 de diciembre (viernes por Navidad).
Otro día de descanso oficial anotado en la Ley Federal de Trabajo es el 1° de octubre, aunque en 2026 no lo contemplamos porque aplica cada 6 años.
Y como fechas tentativas queda el jueves 11 de junio, pues los gobiernos de CDMX y Jalisco están buscando declararlo como festivo y de descanso. Y en el caso de Monterrey sería el miércoles 14 de junio. Sin embargo, no hay nada oficial todavía.
Puentes 2026
En total, son 5 puentes para el godinato. El primer puente de 2026 lo tendremos, de hecho, los días sábado 31, domingo 1° y lunes 2 de febrero.
Y nos vamos al sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de marzo. Un tercer puente será por el Día del Trabajo, el viernes 1° de mayo, sábado 2 y domingo 3.
El penúltimo puente será el del lunes 16 de noviembre y el último el del viernes 25 de diciembre, aunque ese día cae en las vacaciones de Navidad para algunos.
Días de descanso para estudiantes de la SEP
En mayo, los/las estudiantes de kínder, primaria y secundaria tendrán, además de estos días, otros de descanso y hasta un puente:
- Martes 5 de la Batalla de Puebla.
- Viernes 15 por el Día del Maestro (día de descanso y puente).
Y los consejos técnicos
Papás y mamás saben que los últimos viernes de cada mes, sus hijos e hijas no tienen clase por los consejos técnicos escolares en su sesión ordinaria.
De enero a julio de 2026, estos serán los 5 últimos viernes de mes libres para estudiantes (no aplica para personal docente):
- Viernes 30 de enero.
- Viernes 27 de febrero.
- Viernes 27 de marzo.
- Viernes 29 de mayo.
- Viernes 26 de junio.
Vacaciones de invierno 2025
El 22 de diciembre inician las vacaciones de invierno y hasta el viernes 9 de enero de 2026.
Vacaciones de Semana Santa 2026
De acuerdo con el calendario escolar de la SEP 2025-2025, las vacaciones de Semana Santa serán del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril.
Vacaciones de verano 2026
Y en julio de 2026, vienen las vacaciones de verano a partir del 14, al menos de manera oficial porque ese día inicia el registro de las evaluaciones y el 15 termina el ciclo escolar. De allí, hasta el 31 de julio, es lo que señala la SEP (y lo que resta de agosto, fechas que conoceremos en el calendario 2026-2027).