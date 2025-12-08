Lo que necesitas saber: Esta recopilación contiene las fechas del calendario de la SEP y de la Ley Federal del Trabajo con 5 puentes para el godinato.

Para que vayan preparando las vacaciones, si tienen ganas de salir con sus seres queridos a la playa u otro destino turístico, acá les dejamos el calendario 2026, contemplando las fechas de la SEP y las marcadas en la Ley Federal del Trabajo.

Además de los días libres que tendrían niños y niñas por aquello de los consejos técnicos del último viernes de cada mes.

Foto: thanasispp-Pixabay

Calendario de las vacaciones, puentes y descansos 2026

Días de descanso oficial

1° de enero.

2 de febrero por ser el primer lunes de este mes en conmemoración de la Constitución Mexicana (5 de febrero).

16 de marzo por ser el tercer lunes de este mes en conmemoración del natalicio de Benito Juárez (21 de marzo).

1° de mayo (viernes por el Día del Trabajo).

16 de septiembre (miércoles por el Día de la Independencia).

16 de noviembre por ser el tercer lunes en conmemoración de la Revolución Mexicana (20 de noviembre).

25 de diciembre (viernes por Navidad).

Otro día de descanso oficial anotado en la Ley Federal de Trabajo es el 1° de octubre, aunque en 2026 no lo contemplamos porque aplica cada 6 años.

Foto: Nickelodeon-@bobesponjaespanol

Y como fechas tentativas queda el jueves 11 de junio, pues los gobiernos de CDMX y Jalisco están buscando declararlo como festivo y de descanso. Y en el caso de Monterrey sería el miércoles 14 de junio. Sin embargo, no hay nada oficial todavía.

Puentes 2026

En total, son 5 puentes para el godinato. El primer puente de 2026 lo tendremos, de hecho, los días sábado 31, domingo 1° y lunes 2 de febrero.

Y nos vamos al sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de marzo. Un tercer puente será por el Día del Trabajo, el viernes 1° de mayo, sábado 2 y domingo 3.

Foto: Asad Photo Maldives-Pexels

El penúltimo puente será el del lunes 16 de noviembre y el último el del viernes 25 de diciembre, aunque ese día cae en las vacaciones de Navidad para algunos.

Días de descanso para estudiantes de la SEP

En mayo, los/las estudiantes de kínder, primaria y secundaria tendrán, además de estos días, otros de descanso y hasta un puente:

Martes 5 de la Batalla de Puebla.

Viernes 15 por el Día del Maestro (día de descanso y puente).

Y los consejos técnicos

Papás y mamás saben que los últimos viernes de cada mes, sus hijos e hijas no tienen clase por los consejos técnicos escolares en su sesión ordinaria.

De enero a julio de 2026, estos serán los 5 últimos viernes de mes libres para estudiantes (no aplica para personal docente):

Viernes 30 de enero.

Viernes 27 de febrero.

Viernes 27 de marzo.

Viernes 29 de mayo.

Viernes 26 de junio.

Foto: calendarioescolar.sep.gob.mx

Vacaciones de invierno 2025

El 22 de diciembre inician las vacaciones de invierno y hasta el viernes 9 de enero de 2026.

Vacaciones de Semana Santa 2026

De acuerdo con el calendario escolar de la SEP 2025-2025, las vacaciones de Semana Santa serán del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril.

Vacaciones de verano 2026

Y en julio de 2026, vienen las vacaciones de verano a partir del 14, al menos de manera oficial porque ese día inicia el registro de las evaluaciones y el 15 termina el ciclo escolar. De allí, hasta el 31 de julio, es lo que señala la SEP (y lo que resta de agosto, fechas que conoceremos en el calendario 2026-2027).