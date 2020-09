¡Oh no! Un segundo voluntario de la vacuna de AstraZeneca presenta enfermedad “inexplicable”

La noticia de que AstraZeneca y la Universidad de Oxford suspendieron los ensayos clínicos de su posible vacuna contra el coronavirus porque un voluntario presentó mielitis transversa, nos cayó como balde de agua fría. Por fortuna no pasó mucho tiempo para que se determinara que era seguro retomarlas pues era poco probable que la enfermedad fuera una reacción por el tratamiento.

Pero nuevamente hay malas noticias. Un segundo voluntario de las pruebas que se desarrollan en Reino Unido, presentó también una enfermedad neurológica “inexplicable” y todo indica que se trata nuevamente de mielitis transversa, el mismo padecimiento que provocó la suspensión de los ensayos clínicos de AstraZeneca para su posible vacuna a principios de septiembre.

De acuerdo con una publicación de The New York Times, AstraZeneca reveló que no han diagnosticado con precisón el padecimiento de este segundo voluntario, pero fuentes consultadas por el citado medio apuntaron que se trata de la misma enfermedad del primer caso conocido, ambas mujeres, lo que podría suponer que sí existe un “patrón peligroso”.

AstraZeneca considera que no hay información suficiente para vincular la enfermedad con su vacuna

La postura de AstraZeneca hasta el momento, es que resulta poco probable que la enfermedad neurológica que afecta la médula espinal, esté ligada a la vacuna a pesar de tratarse ya de un segundo caso. La farmacéutica indicó que, en todo caso, la información para relacionar el tratamiento con esta enfermedad en dos voluntarias “es insuficiente” por el momento.

La primer voluntaria que desarrolló mielitis transversa, recibió la vacuna antes de presentar la enfermedad, pero se descubrió posteriormente que también tenía un caso previo, no diagnosticado, de esclerosis múltiple. La segunda voluntaria, sin embargo, desarrolló la enfermedad después de recibir una segunda dosis de la vacuna.

Es una señal importante a considerar: Gatell

Al ser cuestionado sobre esta situación, dado que se sabe que México tiene cierta participación en el desarrollo de esta posible vacuna de AstraZeneca, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, hizo un llamado a no llegar a la conclusión todavía de que la vacuna no es segura.

Mencionó que el hecho de que se dé a conocer el caso por parte de la misma famacéutica, habla de que el desarrollo de la vacuna se está haciendo bajo todas los protocolos sanitarios pertinentes, y con una vigilancia correcta de los voluntarios.

Señaló que si se llegaran a presentarse más casos, sí existe la posibilidad de que se pare por completo el desarrollo de la vacuna de AstraZeneca, pero por ahora no se puede concluir que el tratamiento sea la causa de la enfermedad neurológica en las dos mujeres que la presentan.