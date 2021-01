¿Recibiste la llamada? Así funcionan los sondeos a adultos mayores para recibir la vacuna contra COVID

¿Tienes más de 60 años o vives con una persona mayor de edad? ¿Ya recibieron una llamada de parte de la Secretaría del Bienestar preguntando si desean aplicarse la vacuna de COVID-19? Recientemente dio inicio la Estrategia de Información Telefónica Correcaminos, parte de la estrategia nacional de vacunación en México.

Como ya sabemos, el objetivo del Plan Nacional de Vacunación es inmuniza como mínimo al 70% de la población en nuestro país para lograr la inmunidad de rebaño contra el virus SARS-CoV-2.

El gobierno planea llevar a cabo la vacunación en cinco etapas en las que se distribuya a la población de acuerdo a su prioridad: primero el personal de salud de primera linea de control del COVID-19 y luego las personas de 60 años y más.

De ahí el resto de la población tomando en cuenta la edad.

El documento rector del Plan de Vacunación indica que la etapa 2, que incluye al personal de salud restante de la primera etapa y las personas de 60 años y más, inicia en febrero y termina en abril de 2021.

Las llamadas que está haciendo la Secretaría del Bienestar a los adultos mayores para preguntarles si quieren recibir la vacuna y si pueden trasladarse a los puntos de vacunación, o no, son parte de la preparación para iniciar con la fase 2.

Fase 2 de vacunación: adultos mayores

La idea es que una vez que se inicie esta segunda etapa, se comience a vacunar primero a las personas mayores de 80 años, población estimada en dos millones 035 mil 415 personas. Luego las de 70 a 79 años, un aproximado de 4 millones 225 mil 668 personas.

La etapa se cerraría con los 8 millones 199 mil 671 personas que se estiman tienen entre 60 y 69 años en México. Esto englobaría un total más o menos de 15 millones de personas.

La vacunada para personas adultas mayores iniciaría oficialmente la tercera semana de febrero, con los mayores de 80 años.

Para esta etapa se estableció el Operativo Correcaminos para lograr la cobertura de toda la población mexicana de manera eficaz y eficiente en los tiempos establecidos.

Para ello se considerarán más de 10 mil puntos de vacunación en los 32 estados del país. Además se integraran brigadas de 12 personas que contemplan a 30 mil servidores de la nación adscritos a la Secretaría del Bienestar, además del personal de las diversas instituciones del sector salud, Sedena, Marina y personal voluntario en caso de que se necesite.

Ninguna vacuna se aplicará a menores de 16 años hasta que se cuente con la suficiente evidencia de seguridad ya que actualmente no hay ningún ensayo clínico que incluya a menores de edad y mujeres embarazadas.

Se comenzará vacunando a 3 millones de personas adultas mayores que vivan en áreas rurales para que gradualmente se pueda continuar con ciudades de pequeño y mediano tamaño hasta llegar a las áreas metropolitanas.

¿Entonces para qué las llamadas de la Secretaría del Bienestar?

La semana del 18 de enero inició en México la Estrategia de Información Telefónica Correcaminos que realizan los servidores de la nación.

Se trata de 194 servidores de la nación que tienen el objetivo de hacer llamadas a 86 mil adultos mayores, inscritos a algo programa social, para hacerles 4 preguntas en específico:

Saber si vive el beneficiario registrado

Si desea aplicarse la vacuna contra COVID-19

Si puede trasladarse al Centro de Vacunación más cercano a su domicilio

Si está en estado de postración para acudir a su domicilio a aplicar la vacuna

Como el adulto mayor está registrado en algún programa social, el servidor de la nación deberá preguntar por la persona por su nombre durante la llamada. Si recibes una llamada en la que te piden nombres o cualquier tipo de información personal a cambio de ingresar a la lista de vacunación, no des ninguna información.

Recientemente se han registrado llamadas falsas para sacar información delicada o incluso quienes están pidiendo un pago a cambio. En estos casos, denuncia la llamada de forma anónima al 089.

Solo es para medirle el agua a los camotes

Es probable que estas llamadas no sea recibidas por todos pero no significa que no estarán contemplados para la vacunación. De igual forma los adultos mayores que no sean beneficiarios de algún programa de la Secretaría del Bienestar, o cualquier otro, estarán contemplados en esta fase de vacunación.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, explicó que el objetivo de estas llamadas es identificar con anticipación quiénes son las personas que quieran tener un reto para llegar a vacunarse ya que esto permitirá organizar el operativo de campo, incluyendo el numero de brigadas Correcaminos que se necesitan para llegar a tiempo a domicilios.

Al momento, al 19 de enero pasado, el 71% de los adultos mayores dijo aceptar que le apliquen la vacuna y de los el 11% no pueden desplazarse.

Pero va de nuez, no significa que solo quienes reciban la llamada serán vacunados. Esta es una estrategia para ir calibrando la estrategia necesaria para iniciar la fase 2.