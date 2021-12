Vacuna de refuerzo contra COVID seguirá con personal médico, maestras y maestros en México

La aplicación de la vacuna de refuerzo contra COVID-19 avanza entre adultos mayores, pero, ¿qué sucederá después de que la Secretaría de Salud cumpla con esta meta? Si bien, por lo pronto, no hay un anuncio oficial —con fechas y toda la onda—, los siguientes en recibir el tercer o segundo pinchazo son el personal médico, maestros y maestras.

En la mañanera de este 22 de diciembre AMLO fue cuestionado sobre qué pasará con la vacunación de niños y niñas de 5 años en adelante —si México iba a aplicar la de Estados Unidos e iniciar la vacunación con Pfizer ante la variante Ómicron—, el presidente aprovechó para anunciar que el siguiente grupo en recibir la vacuna de refuerzo será el personal médico y docente.

Vacuna de refuerzo contra COVID seguirá con personal médico, maestras y maestros

“Lo que sí puedo decir es que se tomó la decisión de aplicar la vacuna de refuerzo a todos los maestros, eso sí ya, para que el magisterio nacional lo sepa.

Además, vamos avanzar más en adultos mayores por razones obvias, tenemos que seguir avanzando como se está haciendo en vacunas de refuerzo para adultos mayores y personal de salud y maestros”.

Y, ¿ya tendrán fechas? AMLO respondió a una reportera que aún no tienen una fecha definida, pero están calculando que en cuanto terminen con adultos mayores, la Secretaría de Salud se pasará con el personal médico, maestras y maestros.

Por ejemplo, en cuanto CDMX termine, los siguientes serán el personal de salud, maestros y maestras —tomando en cuanta los datos de las autoridades sanitarias que dicen que en la gran Tenochtitlan hay un buen ritmo en la aplicación de la vacuna de refuerzo.

Y, ¿los niños y las niñas?

Según AMLO, los especialistas aún están discutiendo qué tan viable es vacunar contra COVID-19 a los y las menores de cinco años en adelante.

Sin embargo, para el próximo martes 28 de diciembre tendrían una respuesta.

“Va a depender de los especialistas de nuestro país, sobre si es recomendable, si no es riesgoso lo de la vacunación para niños, ver qué dice al respecto la Organización Mundial de la Salud y si está recomendado, nosotros lo vamos a hacer, lo que no queremos es llevar a cabo algo que no sea conveniente y necesario”.