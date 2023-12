Lo que necesitas saber: La Secretaría de Salud y los CDC gabachos han explicado que las vacunas actualizadas contra COVID sirven como protección ante la variante Pirola.

CDMX ya reportó el primer caso de la variante Pirola o JN.1 —que no es otra cosa que una subvariante de Ómicron— y mucho se está hablando de su impacto, los síntomas y si las vacunas contra COVID sirven.

Ante esta situación, la Secretaría de Salud ya habló de la variante Pirola, explicó qué onda con las vacunas y los niveles de riesgo.

Ruy López Ridaura. Foto: Presidencia

Y para no hacer el cuento largo, la Secretaría de Salud dice que se trata de una enfermedad que no tiene ni un cuadro más grave ni complicaciones. Y no, no escapa a la inmunidad natural o de las vacunas actualizadas contra COVID.

¿Las vacuas COVID sirven contra la variante Pirola y qué hay de sus síntomas?

Aquí las palabras del subsecretario de de Prevención y Promoción de la Salud Ruy López Ridaura sobre la variante Pirola:

“Es una enfermedad que no tiene un cuadro clínico más grave ni tiene complicaciones identificadas, tampoco se ha identificado que escape totalmente a la inmunidad, tanto a la inmunidad natural como a la inmunidad de vacunas”.

Foto: Crisanta Espinosa-Cuartoscuro.

Ok, esto quiere decir que las vacunas contra COVID son efectivas contra la nueva variante —por cierto, en México ya se aprobó la venta de la vacuna contra COVID de Pfizer en las farmacias mexas. Aquí pueden checar los precios y dónde conseguirla.

Además de la venta de las vacunas contra COVID en las farmacias, los centros de salud como las clínicas del IMSS están aplicando, de manera gratuita, la vacuna tanto de COVID como influenza.

Vacunarse: la recomendación de la Secretaría de Salud y los CDC

Tanto la Secretaría de Salud como los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) del gabacho recomiendan vacunarse contra COVID en esta temporada.

Sobre todo porque la temporada de los frentes fríos seguirá para rato, viene el invierno y si alguien no acudió por su vacuna en el otoño, este es un excelente momento para vacunarse, explicaron los CDC.

Foto: Graciela López-Cuartoscuro.

Porque “es probable que la actividad de COVID-19 aumente durante el próximo mes (enero). Una vacuna actualizada contra el COVID puede ayudar a protegerse de la variante JN.1 y de otras variantes”.

¿Qué hay de los síntomas por la variante Pirola?

En cuanto a los síntomas por la variante JN.1, los CDC han explicado que aún no se sabe si son diferentes a los síntomas de otras variantes.

Aunque, en general suelen ser similares. Y otra cosa a la que hay que ponerle atención es que los tipos de síntomas y su gravedad suelen depender de la inmunidad de la persona y su estado de salud, que de la variante que causa la infección.

De todas maneras, recordemos que las generalidades de los síntomas que son: dolor de garganta, congestión, estornudos, fiebre, pérdida del olfato, diarrea, dolor muscular o cuerpo cortado.

Aún con esta información, no está de más hacerse la prueba o acudir al médico porque esta es la mera temporada de los virus respiratorios, como la influenza.

De acuerdo con el mismo subsecretario de Salud, se ha registrado un aumento de los casos de influenza y su positividad está cerca del 20%.

En el caso de COVID, se ha registrado un descenso continuo y la positividad está entre 3 y 5%.

Aún así, vale la pena recordar que la variante Pirola —subvariante de Ómicron— está dando muestras de que tiene una mayor capacidad de transmisión. Sin embargo, no implica ser más riesgosa.

Por cualquier cosa, no olvidemos la importancia del uso del cubrebocas en esta temporada.

