Reclaman a Vicente Fox su uso constante de “autista” como insulto

Desafortunado. Por medio de sus redes sociales, el pasado 11 de julio, el ex presidente mexicano Vicente Fox compartió una nota relacionada con el tercer repunte de COVID-19 en México una nota relacionada con el tercer repunte de COVID-19 en México, el proceso de desmantelamiento de los hospitales temporales y el despido de personal de salud.

El asunto es que el ex funcionario utilizó el término “autista” como un insulto a la actual administración.

“Aún a estas alturas el gobierno autista sigue sin tomar medida alguna!!“, escribió.

Y no es la primera vez que lo hace. El 11 de noviembre de 2019, Fox compartió un tuit publicado por Jenaro Villamil que se refería a la insistencia de AMLO en convocar una reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) para tratar el tema de Bolivia.

“López, eres un AUTISTA!! Estás totalmente fuera de la realidad”, escribió Fox.

El mismo día, el ex mandatario pidió una “disculpa grande” a quienes ofendió por “el calificativo autista” y explicó que lo hizo “sin ánimo de una interpretación diferente”. Pero, como ya vimos, insiste en utilizar la condición como un insulto.

Le piden que deje de hacerlo

Por medio de una carta, el fundador y presidente de la asociación civil Iluminemos de Azul A.C., Gerardo Gaya, explicó a Fox que esos comentarios no ayudan a crear conciencia sobre una condición de vida que no es una enfermedad.

Afirmó que las personas con espectro autista no necesitan de compasión ni lástima, sino de comprensión y aceptación de la sociedad en general y sobre todo, de “su responsabilidad con lo que representó para este país y la relevancia de sus palabras”.

Señala que entiende su papel de oposición ante diferentes problemáticas sociales del país pero que no entiende cómo no dimensional el efecto de sus comentarios si durante su administración, se impulsó la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad ante las Naciones Unidas gracias al trabajo de Gilberto Rincón Gallardo.

Gaya explica que la falta de conciencia social, de empatía y la existencia de mitos y estigmas alrededor del autismo y de la discapacidad en general es la principal barrera para la inclusión de todas las personas con alguna condición.

“No busco con la presente que se disculpe, ni que reconozca su error, con que lo debe de hacer a conciencia basta. Una persona con autismo es como usted y como yo, simplemente no se comunica, o se comporta o se relaciona como usted o como yo. Las personas con autismo no viven en su mundo, viven en el nuestro y eso nos obliga a nosotros a verlo de manera diferente”, se lee en la carta.