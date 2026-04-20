Lo que necesitas saber: Fue denunciada por presuntamente generar un ambiente hostil en el trabajo, además de que sus asistentes fueron acusados de presuntos fraudes.

Se trata del tercer cambio —casi consecutivo— en el gabinete de Donald Trump, pues Lori Chavez-DeRemer presentó su renuncia como secretaria del Trabajo de Estados Unidos.

Y todo sucedió en medio de una investigación por presunta conducta indebida.

Foto: @SecretaryLCD

Renuncia la secretaria de Trabajo de Estados Unidos

La noticia trascendió vía medios de Estados Unidos como NBC hasta que una hora después la misma Lori Chavez-DeRemer publicó un tuitazo para hacerlo oficial.

“Ha sido un honor y un privilegio servir en esta administración histórica y trabajar para el mejor presidente de mi vida”, escribió.

A su vez, el director de Comunicaciones de la Casa Blanca Steven Cheung detalló que Lori Chavez-DeRemer estará trabajando en sector privado.

Foto: @SecretaryLCD

Y, bueno, su renuncia se suma a los cambios en el Gabinete de Trump como la salida de Pam Bondi de la Fiscalía de Estados Unidos o Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional —en ambos casos, los cambios estuvieron rodeados por polémicas como los archivos de Jeffrey Epstein o las redadas contra migrantes, en cada caso.

La investigación

La Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo abrió una investigación contra Lori Chavez-DeRemer por presunta conducta indebida como el caso de los señalamientos contra sus asistentes por cometer supuestos fraudes en los viajes de la exsecretaria.

Foto: @SecretaryLCD

Sí, supuestamente le programaban eventos como una excusa para llevar a cabo traslados personales, según información extraoficial publicada por Telemundo.

O por presuntamente generar un ambiente hostil en la chamba, sin respetar los derechos de los trabajadores del Departamento del Trabajo.