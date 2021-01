Con las manos en la masa: Cachan a policías en video robando computadora de un auto en CDMX

Baia, baia: Una mujer denunció a través de sus redes sociales que policías de la Ciudad de México robaron la computadora de su automóvil estacionado en la calle. Y sí, todo lo captaron cámaras de seguridad, por lo que también compartió el video donde se puede observar lo que sucedió.

¿De qué acusan a los policías de la CDMX?

Por medio de su cuenta de Twitter, una usuaria llamada Celin Santos Nava denunció que policías de la Ciudad de México robaron la computadora de su automóvil, el cual estaba estacionado en calles de la colonia Del Valle, en la alcaldía Benito Juárez. Incluso compartió la grabación donde se puede ver a los oficiales.

“La policía de la CDMX nos roba la computadora de motor del carro y tenemos evidencia”, escribió en su publicación la usuaria de la red social del pajarito.

“Esto pasó el día 22 de enero en la madrugada en la colonia Del Valle delegación Benito Juárez. Creo que entre más gente vea y sepa de esto mejor”, denunció.

¿Qué se puede ver en el video?

En la grabación que compartió se puede ver que una presunta patrulla se acerca al automóvil color blanco, después baja un oficial y comienza a revisar el vehículo, para después abrir el cofre y sacar la computadora del motor.

Incluso la usuaria señala que no es fácil de abrir el cofre y que no sabe cómo pudieron hacerlo: “No sé cómo pudieron abrirlo porque no está fácil abrirlo”.

LA POLICÍA DE LA CDMX NOS ROBA LA COMPUTADORA DE MOTOR DEL CARRO Y TENEMOS EVIDENCIA. Esto pasó el día 22 de enero en la madrugada en la colonia Del Valle delegación Benito Juárez. Creo que entre más gente vea y sepa de esto mejor. pic.twitter.com/WnmI1uAx9O — Celin Santos Nava (@celin_nava) January 29, 2021

Al final, la Unidad de Contacto del Secretario de Seguridad Ciudadana respondió su publicación indicándole que la Dirección General de Asuntos Internos abrió una investigación sobre lo que pasó.