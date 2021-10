Mega chale: Denuncian abuso policial contra un niño en Guadalajara

El abuso policial no es algo que exista únicamente en los Estados Unidos, pues si bien el país vecino tiene escándalos mayores por la manera en la que actúan sus policías (sobre todo después de lo ocurrido con George Floyd), sabemos perfectamente que las autoridades en México no se quedan atrás en el tema.

Sino nomás vean lo que ocurrió en Guadalajara, donde recientemente se denunció el abuso policial que sufrió un pequeño niño en situación de calle. Y no sólo eso, sino que los elementos de seguridad de dicha entidad también fueron señalados por burlarse del pequeño que aparentemente sólo se acostó en una vialidad.

Tres uniformados de Guadalajara son acusados de abuso policial contra un niño

De acuerdo con un video difundido y viralizado en Twitter, el hecho ocurrió el pasado 30 de septiembre en la zona de Chapultepec de Guadalajara, Jalisco. El clip que verán a continuación muestra a un pequeño de aproximadamente 12 años que es detenido por tres policías de la entidad, quienes no miden su fuerza ante el niño.

Y es que al parecer uno de los elementos de seguridad lo lastima, pues el niño entre lágrimas les dice que lo están apretando la mano. “Déjame ir con la señora” dice el pequeño al referirse a la mujer que graba todo lo que ocurre con los tres policías. Acá les dejamos el video para que vean de lo que hablamos:

Policías se burlan e intimidan a un niño en situación de calle, estoy resguardada con él en un restaurante en zona Chapultepec de Guadalajara. Ayuda por favor @IgualdadJalisco @GobiernoJalisco pic.twitter.com/DtcRmdNKuL — Dudette (@Le_Dudette) September 30, 2021

Amenazaron al pequeño de aproximadamente 12 años

Pero si el video les hizo derramar bilis, espérense que eso no es lo peor. La usuaria que grabó y difundió el video –misma que ayudó al pequeño a no ser entregado a los policías-, indicó que los uniformados amenazaron al niño al decirle lo siguiente: “Pinches mocoso nada mas porque no es de noche porque si no te metíamos una putiza”.

Luego de que se hiciera la denuncia, la mujer que apoyó al niño también dijo que recibió apoyo de Ciudad Niñez, perteneciente a la Fiscalía del Estado de Jalisco (la cual por cierto hasta el momento no se ha pronunciado sobre lo ocurrido con los elementos de la policía que violentaron al menor de edad). Ay mi México…