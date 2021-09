“No se hubieran molestado”: Alfaro exhibe ‘paquetote’ anti COVID enviado a Jalisco para el regreso a clases

No se vayan a quedar pobres… fue más o menos lo que dijo este sábado Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, para criticar la cantidad de insumos sanitarios que el Gobierno Federal envió a su estado ahora que se dio el regreso a clases en todo el país, ese que tanto se empeñó AMLO en llevar a cabo.

Gobernador de Jalisco señala que le enviaron pocos insumos sanitarios para el regreso a clases

Resulta que Alfaro compartió un mensaje donde dejó claro lo “contento” que está con tooooodo el material sanitario enviado por la SEP y la Secretaría de Salud a su estado. Y sí, lo decimos con tono irónico porque así fue como él se expresó al respecto en sus redes sociales.

Y es que el gobernador de Jalisco subió una foto donde vemos una muy pequeña cantidad de cajas y paquetes que contienen los suministros sanitarios que la SEP y la Secretaría de Salud andan repartiendo por todo el país para apoyar a los gobiernos locales con el regreso a clases.

Pero el propio Alfaro asegura que no se trata de una foto entre muchas, es la única imagen porque asegura que eso es todo lo que le llegó. “No es broma. No se me olvidó poner más fotos. Este es el paquetote que nos mandó la federación para, según ellos, hacerle frente a la pandemia por COVID-19″, escribió.

Va la foto del “paquetote”:

Acá la publicación que hizo en sus redes sociales

El gobernador asegura que nomás le mandaron 3 termómetros, 30 cajitas de cubrebocas, 3 bidones de jabón, 3 cubetas de sanitizante y 3 cubetas de gel, por lo que le mandó a decir al Gobierno Federal que ojalá no se hayan quedado sin suministros para otra entidad. Además, hizo un cálculo a ojo de buen cubero y dijo que el material sí anda alcanzando para las más de 13 mil escuelas que hay en Jalisco.

“Muchas gracias, no se hubieran molestado. Yo creo que sí da para unas 13 mil escuelas y más de un millón y medio de niñas, niños y jóvenes. Esperemos que, por su enorme compromiso con Jalisco, el país no se haya quedado sin suministros sanitarios“, finaliza su mensaje.

Estudiantes de todo el país volvieron a clases presenciales esta semana luego de que el Gobierno Federal no dio marcha atrás con el regreso a clases pese a múltiples quejas de que aún no era tiempo o que al menos se empezara a vacunar a niños, niñas y adolescentes.

Y bueno, según el gobernador de Jalisco, lo único que están poniendo a disposición de los estados es el mencionado ‘paquetote’ anti COVID para que no haya quejas. Ahora hay que esperar a ver qué dice la 4T sobre esto (spoiler alert, muuuuuy probablemente dirán que es una campaña malintencionada en su contra… como siempre).