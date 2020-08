Porque 2020: Se incendia almacén de medicinas de la UNICEF en el Congo

Este 7 de agosto, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef para los cuates), informó que se dio un fuerte incendio en uno de sus almacenes, por lo que se destruyó una gran cantidad de medicinas, material y equipo destinado a niñas, niños y comunidades vulnerables de la República Democrática del Congo, en África.

Esta agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dio a conocer que este lamentable accidente se dio en un almacén ubicado en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo, con lo que se perdieron grandes cantidades de medicamentos.

También esta organización señaló que afortunadamente no se registraron pérdidas humanas ni tampoco personas heridas, aunque el almacén sí quedó destruido, así como el material que se guardaba aquí.

Al respecto, por medio de un comunicado de prensa, la Unicef señaló: “Estos incluyen productos que son vitales para mejorar la salud, la educación, la seguridad y el bienestar de los niños”.

Por su parte, Katya Marino, representante adjunta de Unicef, en la República Democrática del Congo comentó que se encuentran “profundamente entristecidos” por esta situación, pero que remplazarán todo el equipo, materiales y medicinas perdidas lo antes posible y así continuar con sus actividades a favor de los menores de edad.

Finalmente, esta agencia de la ONU informó que hasta el momento no se conocen las causas del incendio, pero que se comenzarán a realizar las investigaciones correspondientes para saberlas.

Video Received from the DRC where a fire has broken out at the UNICEF depot at UtexAfrica compound in Kinshasa.

No word yet on damage/ whether there are any casualties. pic.twitter.com/7XMDzlJSiR

— Samira Sawlani (@samirasawlani) August 7, 2020