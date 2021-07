El caso de Viridiana, el delito que no cometió y la apelación que podría regresarla a prisión

“Me dieron la libertad, pero nunca pude ser completamente libre”, nos cuenta Viridiana Molina en una mañana de martes. Su caso se encuentra en los escritorios de la Suprema Corte de Justicia a punto de llegar a un momento clave. Aunque la absolvieron de todos los delitos hace más de dos años, una apelación de la FGR podría regresarla a prisión.

Todo comenzó con un cateo en 2014.

Las autoridades llegaron a su departamento en la madrugada, tiraron la puerta y mientras ella escondía a sus hijos, se la llevaron. Esa noche, en realidad, iban buscando a su pareja sentimental.

La golpearon y la subieron a un coche. “Me cambiaron de coche, a uno particular y me llevaron a dar un paseo”, recuerda Viridiana. A las 8 de la mañana la presentaron en la SEIDO, acusada de delincuencia organizada y tráfico de indocumentados.

No había ninguna prueba en su contra.

Viridiana pasó casi cuatro años y medio luchando por su inocencia desde prisión. “Solamente estaba detenida por los dichos del Ministerio Público y las carpetas que me fabricaron”, señala.

📢📣 La defensora Viridiana Molina tiene 10 días para que se le haga justicia. Enfrenta la posibilidad de volver a prisión por un delito que NO cometió. Llamamos a @defensoriaifdp y a la @SCJN a actuar.@Netzai_Sandoval#ViridianaLibre #SinTortura pic.twitter.com/wze1IooeVI — CEA Justicia Social (@CeaJusticia) July 16, 2021

Después de una larguísima historia de batallas legales, de darse cuenta que su abogado particular estaba cometiendo errores en el caso y de presentar muchísimas pruebas personales, incluido que ella era madre soltera y que jamás había estado con su pareja en las fechas que la acusaban, logró conseguir un amparo.

Ahí obtuvo una sentencia que parecía, al menos en ese momento, ser el final. La absolvieron de todos los delitos.

Era febrero de 2019 y el regreso a la vida no podría ser más complicado. Las acusaciones de delincuencia organizada —aunque te absuelvan— no se borran de tu historial y Viridiana tiene muchas dificultades para encontrar trabajos estables. También, por las teorías financieras del Ministerio Público, está boletinada en el sistema bancario. No tiene acceso a una cuenta de nómina.

“Nunca pude, además, estar libre”, recuerda. “Me dieron la libertad pero siempre estuve en juzgados de Morelos para ampararme, apelaciones del Ministerio Público, ampararme de nuevo, meter revisiones”.

Y ahora, podría volver a prisión

Gracias a la Defensoría Pública y a una serie de organizaciones, como EQUIS Justicia para las Mujeres o CEA Justicia Social, el caso de Viridiana se encuentra en las puertas de la Suprema Corte donde se enfrenta a otras batallas importantes.

La primera de ellas, la necesidad de una sentencia con perspectiva de género.

“Tenemos un tabú fuerte con delincuencia organizada”, nos explica Ángela Guerrero, coordinadora en CEA Justicia Social. “Apenas lo escuchamos asumimos que son culpables. Ha llevado a que mujeres como Viridiana que, por una relación con procesos de poder, violencia y manipulació, estén asociadas a un proceso delictivo”.

La Suprema Corte ya desechó una vez el caso por considerarlo poco relevante, pero la Defensoría Pública reclamó que los ministros tienen que pronunciarse sobre el caso.

Un pronunciamiento, por supuesto, que tome en cuenta todas las vertientes del caso de Viridiana. Una mujer que enfrenta un proceso penal por su relación de pareja, en un momento que ni siquiera estaban juntos, la situación de un delito considerado grave como delincuencia organizada y que se trata de una madre de 3 hijos.

“La prisión es un castigo desproporcionado para las mujeres porque tienen más cargas de cuidado”, apunta Ángela Guerrero.

La Corte tiene una ventana de tiempo cortísima —menos de 10 días— para decidir sobre este caso y sentar un precedente. O Viridiana regresa a la prisión a cumplir el tiempo que le falta o admitirán que en la sentencia se han cometido errores y buscarán un nuevo proceso.

Mientras tanto, Viridiana sigue en la búsqueda de justicia y no solo de ella misma, de decenas de compañeras que se encuentran en una situación similar.

“Empecé a recibir cartas de ellas, firmada por ciento y tantas, que están en casos parecidos. Adentro justo por eso, por casos de su marido. Yo buscando primero reinserción y después ayudar a mis compañeras a más”, nos cuenta Viridiana mientras, a la cámara, muestra una hoja de cuaderno cubierta en nombres y firmas de mujeres que siguen en espera de una justicia similar.