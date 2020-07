Y en la nota idiota del día: Acude a fiesta COVID para contagiarse y muere

Selección natural dirían algunos, pero la realidad es que la ignorancia e incredulidad de millones de personas alrededor del mundos sobre la existencia del COVID-19 sigue cobrando víctimas, y en este caso, la vida de un hombre de 30 años que falleció en Texas después de asistir a una fiesta covid para contagiarse y “comprobar si el virus realmente existía”.

De acuerdo con The New York Times, un sujeto de sexo masculino falleció por coronavirus, una enfermedad que “él consideraba que no existía” por lo que decidió asistir a una “Fiesta Covid”. Según recoge el reporte, fue el propio implicado el que terminó confesando su irresponsabilidad a una de las enfermeras que lo atendieron, cuando su salud comenzó a deteriorar.

Tras comenzar a padecer algunos de los síntomas, el hombre decidió acudir a un centro médico donde su salud se fue deteriorando rápidamente. “Realmente consideraba que la enfermedad era un engaño. Pensaba que por ser joven era invencible y que él no se vería afectado“, relataron los doctores del Hospital Metodista de San Antonio, en donde días después de ingresar por Covid-19, el paciente murió.

A sad, shocking story from the chief medical officer of San Antonio’s Methodist Hospital: A 30-year-old who attended a “Covid party” and then made a deathbed confession to the nurse. “I think I made a mistake. I thought this was a hoax.” pic.twitter.com/MfruZjZais

— Dan Diamond (@ddiamond) July 11, 2020