Lo que necesitas saber: La estrategia se llamará escucha activa y contempla visitas a 277 hospitales para identificar las necesidades de cada unidad médica y buscar soluciones.

Al parecer, ya sintieron la presión, aunque hasta ahora. Y es que este 12 de octubre, el director general del IMSS, Zoé Robledo, anunció una estrategia luego de que durante el fin de semana se registraran manifestaciones y paros de actividades en distintos puntos del país.

Las y los trabajadores exigieron respeto a sus derechos laborales, un aumento salarial, una jubilación digna y mejores condiciones de trabajo. También denunciaron la falta de personal y de suministros en diferentes hospitales.

La estrategia se llamará escucha activa y contempla visitas a 277 hospitales para identificar las necesidades de cada unidad médica y buscar soluciones.

Pero ¿cuáles son los lineamientos que van a revisar?

Durante una conferencia de prensa conjunta con el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, Zoé Robledo explicó que personal directivo del IMSS acudirá a los hospitales para escuchar a las y los trabajadores y conocer las necesidades de cada servicio.

Sobre la decisión de comenzar por estas unidades, el director del instituto señaló que ahí se concentra una parte importante del personal y que también existen mayores exigencias y problemas operativos que deben resolverse primero.

La estrategia contempla ocho temas fundamentales, entre ellos el abasto de insumos y material de curación, el surtimiento de recetas, la cobertura de personal y la disponibilidad y el mantenimiento de equipo médico.

También revisarán las necesidades de mobiliario, la conservación de las instalaciones, las condiciones de trabajo y la organización y gestión interna de los hospitales.

Aunque ojo, según Robledo, la estrategia no se limitará a hacer una lista de pendientes. Cada solicitud deberá convertirse en un compromiso que establezca qué problema se atenderá primero, una fecha para resolverlo y una persona responsable de darle seguimiento.

En cuanto al abasto de medicamentos, el director del IMSS recordó que las personas derechohabientes pueden utilizar la plataforma www.recetacompleta.gob.mx o llamar al 800 953 2218 para dar seguimiento a las recetas que no recibieron completas en las farmacias institucionales.

Con estas herramientas, el instituto busca atender los casos de medicamentos pendientes y ofrecer alternativas para que las personas puedan recibir sus tratamientos.

¿Y qué onda con el aumento salarial?

Durante la conferencia también se abordó el tema del incremento salarial global de 6.8%, aprobado por el Congreso del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

El porcentaje contempla un aumento al salario tabular y prestaciones establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo. Según explicó Robledo, estas prestaciones complementan los ingresos del personal y el ajuste busca representar un incremento por encima de la inflación.

Foto: IMSS Prensa

Por su parte, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, informó que este 14 de octubre se realizará una consulta para que las y los trabajadores en activo voten sobre la propuesta salarial.

Así que, por ahora, queda esperar cómo se desarrollan los recorridos y si las necesidades identificadas se traducen en soluciones concretas para las y los trabajadores del IMSS.

Porque, más allá de escuchar sus peticiones, el reto será cumplir los compromisos y atender las carencias que llevan tiempo denunciando.