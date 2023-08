Lo que necesitas saber: Porque para algunos el talento es multifacético, aquí te traemos una lista con algunos discos geniales de actores que también le han entrado a la música.

Se hacen famosos por sus actuaciones en pantalla, pero esconden aptitudes interesantes para la música… Hay casos de actores que son músicos que nos confirman que el talento, en ciertas ocasiones, no conoce fronteras.

Y sí, es complicado figurar con el mismo impacto en los ámbitos de la actuación y la música. Es decir, aquellos que triunfan en el cine o la TV, difícilmente replican su éxito en la industria musical y viceversa. Pero a pesar de ello, hay estrellas de la actuación que nos han entregados discos geniales que nos hacen pensar en que bien pudieron dedicarse a componer.

Ryan Gosling durante un concierto en el 2010. Foto: Getty.

Ojo: no incluiremos en esta lista a aquellos que iniciaron en la actuación para luego convertirse en músicos famosos (Miley Cyrus o Jared Leto, por ejemplo). Este listado se enfoca más en estrellas de las actuación que tienen uno o más materiales discográficos que, desde nuestra perspectiva, no recibieron un reconocimiento mayor a pesar de su gran calidad.

6 discos geniales de actores que son músicos

Hugh Laurie y su estupendo blues en ‘Let Them Talk’

Ahhh, nuestro querido doctor House… En esa serie, el personaje principal, además de ser un genio para el diagnóstico médico, era un melómano de hueso colorado. Un tipo que además de coleccionar instrumentos, nos mostraba de vez en cuando que era un músico con buenas nociones para componer.

Y eso no era fortuito, a decir verdad. Si bien Hugh Laurie era más reconocido por su carrera como actor, se sabía de su pasión por la música, especialmente el blues. En 2011, un año antes de que finalizara House (aquí el antes y después del elenco), lanzó el disco Let Them Talk donde nos mostraba sus cualidades no solo como músico, sino como cantante.

El álbum recibió buenas críticas en su momento, pero no brilló como se hubiera esperado. Desafortunadamente, el periodo de Laurie como Gregory House eclipsó todo y no ayudaba mucho que en la portada su imagen recordara tanto al misántropo doctor de la ficción. En 2013, Hugh lanzó otro genial disco de blues, Didn’t Rain, donde no cantó tanto pero que estuvo muy bueno también.

Zooey Deschanel y el genial ‘Volume One’ de She & Him

En la cultura pop del nuevo milenio, Zooey Deschanel se ganó un lugar gracias a 500 Days of Summer, en un papel que hace algunos años era vista como una especie de ‘villana’ por haber hecho que el personaje de Joseph Gordon-Levitt se ilusionara tanto. Con el tiempo, la percepción sobre esa dinámica entre personajes ha cambiado un poco.

Pero más allá de eso, esa película tenía un importante componente musical que acercó a las nuevas generaciones más a The Smiths, e incluso al trabajo de Zooey como cantante y música. Un año antes del estreno de la cinta, Deschanel había lanzado el disco Volume One con su proyecto She & Him junto a Matthew Ward.

Ese disco es buenísimo, caracterizado especialmente por sus tintes de indie pop/folk con algunos toques de rock & roll, blues, surf rock y más… Si Zooey no hubiera hecho esa película o la serie New Girl, seguramente la hubiéramos visto haciendo una carrera aún más destacada en la música.

Joe Keery con Djo, uno de los actores que son músicos más interesantes del momento

Cuando escuchamos el nombre de Joe Keery, lo primero que se nos viene a la mente es su rol en Stranger Things como Steve, ese galán que inició como antagonista y luego, se convirtió en aliado. Pero más allá de ese papel, una de las pasiones enormes del actor es la música.

Se sabe que antes de ganar fama internacional en la serie de Netflix, Keery tuvo algunos proyectos musicales como baterista en una banda llamada Post Animal. También compartió música bajo el nombre de Cool Cool Cool, sin ganar un reconocimiento sobresaliente… Pero la cosa cambió hace poco con su proyecto llamado Djo.

Con Djo, Joe Keery ha lanzado dos discos: Twenty Twenty (2019) y Decide (2022). El más reciente es una joya que incluso lo llevó a tocar en el Lollapalooza 2022, donde demostró que tiene talento en la música. Si tuviéramos que calificarlo de alguna manera, podríamos decir que es una alocada propuesta indie rock con mucho rollo psicodélico-electrónico.

Maya Hawke, la otra querida estrella de ‘Stranger Things’ que se la rifa en la música

Stranger Things es un semillero de actores que son músicos muy interesantes. Además de Joe Keery, hace algunos años también se popularizaron las bandas de Finn Wolfhard y Gaten Matarazzo, que no terminaron por explotar de gran manera. Pero no solo los chicos estaban destacando en el rubro musical…

También lo hizo Maya Hawke, quien hasta el momento ha lanzado dos discos de indie-pop/indie-folk: Blush (2020), que no pudo promocionar del todo por la pandemia, y Moss (2022) que aunque ha pasado un poco desapercibido, es muy muy bueno, tanto que las críticas lo avalan.

En declaraciones dadas a Billboard, Maya dijo que Moss tiene una fuerte inspiración de Folklore de Taylor Swift (aquí repasamos los discos y eras de Taylor). Pero es justo decir que el disco de Hawke es un poco más orgánico instrumentalmente hablando, inclinándose más hacia el indie-folk. Un disco muy chido para pasar un rato relax y emotivo.

Keanu Reeves y Dogstar no podían faltar

Keanu Reeves es ciertamente uno de los actores más queridos de Hollywood. A pesar de su estatus como mega estrella, siempre se ha caracterizado por ser bastante sencillo o no basar su imagen pública en lujos y excentricidades para reafirmar su posición dentro de la industria del entretenimiento.

Por otro lado, una de las facetas suyas que casi no se recuerdan a veces, es como bajista de Dogstar, una banda que inició en los 90, que logró abrir conciertos a David Bowie, que además tocaron en Glastonbury 1999, pero que no logró un éxito significativo y luego de su disco Happy Ending (2000), permanecieron en silencio… al menos hasta el 2023 que lanzarán un nuevo disco.

Justamente, ese disco que lanzó Dogstar en el 2000 no estaba nada mal, eh. Era un disco de rock alternativo que no figuró mucho debido a que, primero, en esa época el pop-punk y el nü-metal estaban en su mero auge. Y segundo, porque Keanu andaba experimentando uno de sus éxitos más grandes como actor con la saga de The Matrix. Pero vale la pena escuchar ese álbum.

No podemos insertarles un reproductor de YouTube aquí en la nota porque la banda no tiene habilitado ese permiso para sitios web al parecer, así que si quieren escuchar una buena rola de ese álbum llamada “Swim”, aquí la encuentran.

Dogstar tocando en el 2023. Foto: Getty.

Ryan Gosling es uno de los actores que muchos no recuerdan que también es músico

Ryan Gosling no solo es uno de los actores más destacados de su generación, sino también un talentoso músico. La prueba de ello es que en La La Land, cantó y tocó el piano en diferentes escenas donde su personaje tenía que hacerlo. Sin embargo, él no está en esta lista por ese caso.

Para el 2009, ya tenía una carrera actoral seria, aunque todavía no tan destacada como lo sería en los años venideros. Y para ese mismo año, sorprendió al mundo con el disco homónimo de su banda Dead Man’s Bones, que formó junto a Zach Shields.

Es muy difícil encasillar este disco, pues tiene un montón de influencias diferentes. Desde arreglos orquestales y sinfónicos (que le dan un toque gótico), hasta cosillas del folk-rock, e incluso algo de blues y psicodelia en menor medida. Un trabajo impresionante, que nos da la idea de que Gosling debería hacer más música. Aquí les contamos la historia de Dead Man’s Bones.

