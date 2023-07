Dogstar (la banda de Keanu Reeves) lanzará su primer disco en 20 años y esto es lo que sabemos

Lo que necesitas saber: Además de su carrera como actor, Keanu Reeves es músico y después de 20 años, lanzará un nuevo disco con su banda: Dogstar.

Hay actores que son sumamente versátiles, pues son talentosos en diferentes cosas. Y por supuesto que entre ellos tenemos a Keanu Reeves, quien además de ser un gran actor y querido por todo el mundo, también le sabe a la música. Tanto así que este 2023, regresará por lo alto con su proyecto musical: Dogstar.

Fue a inicios de los 90 cuando el protagonista de Matrix y John Wick formó esta banda junto a Robert Mailhouse, a quienes más tarde se les unió Bret Domrose. Para 1996 y bajo el nombre de Dogstar lanzaron su álbum debut. Cuatro año más tarde sacaron su segundo material discográfico, pero desde entonces, no habían vuelto a trabajar juntos.

Keanu Reeves toca el bajo en la banda Dogstar/Foto: Getty Images

Dogstar (la banda de Keanu Reeves) regresará después de 20 años con nuevo disco

Sin embargo, dicen por ahí que siempre regresamos a donde fuimos felices. Y parece que eso está pasando con Keanu Reeves y Dogstar, pues hace algunos meses regresaron a los escenarios y por si esto no fuera suficiente, acaban de anunciar que este 2023 volverán con uno nuevo álbum de estudio… así como lo leen.

Resulta que Dogstar confirmó con bombo y platillo que después de 20 años, están a punto de estrenar su tercer material discográfico, el cual llevará por nombre Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees. Este disco contará con 12 canciones nuevecitas, las cuales ya se echaron cuando volvieron a tocar en vivo en el el Festival BottleRock 2023 (y la neta suenan muy bien).

Esta es la portada de ‘Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees’, el nuevo disco de Dogstar/Foto: Dillon Street Records

Además de anunciar que lanzarán un nuevo disco, Dogstar aprovechó para sacar el primer sencillo. Esta rola se llama “Everything Turns Around” y vaya que era el tema ideal para regresar, pues transmite toda la vibra de la temporada. Lo decimos porque es una canción de rock relajado y divertido que los hará pensar en el verano y en pasarla bien mientras la escuchan.

Sobre esta rola y de acuerdo con Consequence of Sound, los integrantes de Dogstar dijeron que “tiene un mensaje estimulante y una vibra positiva que, con suerte, hace que tu día sea un poco más ligero”. Y lo más probable es que esta idea sea la que les transmitan cuando escuchen la canción.

Dogstar también lanzaron el primer sencillo de su siguiente disco/Foto vía Facebook: Dogstar

Por si esto no fuera suficiente, Dogstar también estrenaron el videoclip de “Everything Turns Around”, el cual contó con la dirección de Josh Oreck (productor de algunas de las películas de John Wick). En este clip aparecen Keanu Reeves y compañía tocando la rola mientras detrás de ellos aparecen varios paisajes espectaculares.

Tomen nota, porque Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees, el primer disco en 20 años de Dogstar estará disponible el próximo 6 de octubre. Pero mientras esperamos a que llegue el momento para escucharlo completito y para calentar motores, chequen acá abajo el video oficial de su nueva rola y el tracklist del álbum.

Tracklist de Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees

1. Blonde

2. How the Story Ends

3. Everything Turns Around

4. Overhang

5. Dillon Street

6. Lily

7. Lust

8. Glimmer

9. Sunrise

10. Sleep

11. Upside

12. Breach

Te puede interesar