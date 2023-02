A24 está subastando varios objetos de 'Everything Everywhere All at Once' por una buena causa

Si son cinéfilos, seguro les encantaría contar en su colección con props de sus películas favoritas, y más si tiene un montón de nominaciones al Oscar, pero ¿se imaginan tener en su casa algo de la película que la anda rompiendo en la temporada de premios 2023? Bueno, pues prepárense porque A24 está subastando varios objetos de Everything Everywhere All at Once.

Desde hace algunos años, la casa productora subasta algunas cosas y recuerdos de sus producciones más famosas o reconocidas para ayudar a diferentes organizaciones. Y por supuesto que con la película protagonizada por Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis y Ke Huy Quan no es la excepción, pues están ofertando un montón de objetos que vimos dentro de la historia de Evelyn Wang.

A24 está subastando varios objetos de ‘Everything Everywhere All at Once’

Resulta que A24 está subastando varios objetos de Everything Everywhere All at Once, y todo lo recaudado se irá a tres organizaciones: Asian Mental Health Project, Laundry Workers Center y Transgender Law Center, que respectivamente se encargan de apoyar la salud mental de la comunidad asiática en Estados Unidos, así como luchar por los derechos de los trabajadores de lavandería y personas trans.

Y es que dentro de todo lo que anda en subasta hay cosas increíbles. Para que chequen el dato, podrán comprar trajes de la película, entre ellos casi todo lo que usó Evelyn Wang en la cinta, como disfraz de guerrera de Kung Fu y hasta su outfit cotidiano de camisa y chaleco. Pero lo más más popular es el suéter rojo, pues están ofreciendo 11 mil dólares por él (unos 201 mil 478 pesitos).

¿Cómo les caería tener el ofni de Evelyn en su colección?/Foto: A24

O quizá este increíble suéter que apareció en ‘Everything Everywhere All at Once’/Foto: A24

No se imaginan cuál es el objeto de ‘Everything Everywhere All at Once’ más caro en subasta

También hay otros objetos de Everything Everywhere All at Once bastante llamativos, como los trajes de la hija de Evelyn, Joy, como el uniforme de golf hasta los disfraces de Temple Verse y Elvis. Así que como verán, si ustedes son fans de todos los personajes de la película, seguro encontrarán algo para la colección.

Pero sin duda, las joyas de la corona son piezas como los lentes Alphaverse de ciencia ficción (que están equipados con una placa de computadora para permitir viajes multiversales); la icónica piedra con ojos de plástico; el trofeo de Auditor del Mes y por supuesto, las famosísimas manos de hot-dog –que desde que las vimos en la película queríamos tener, no se hagan–.

La piedra con ojos de plástico es uno de los objetos más chidos de la película/Foto: A24

Ustedes podrían quedarse con las manos de hot-dog/Foto: A24

Sin embargo, aunque ustedes no lo crean, el objeto de Everything Everywhere All at Once más caro en subasta es ni más ni menos que la marioneta del mapache que aparece en la cinta (apodada Raccacoonie) que por el momento, la puja se encuentra en 90 mil dólares (cerca de 1 millón 649 mil 169 pesitos mexicanos).

Y quizá en este punto se estén preguntando cómo le pueden hacer para intentar comprar algo de lo que están subastando. Bueno, no se preocupen, que en el sitio oficial de A24 encuentran todos los artículos y sus precios (por el momento). Aunque eso sí, tienen qué ponerse las pilas porque la subasta acaba este 2 de marzo.

Este mapache es el objeto de ‘Everything Everywhere All at Once’ más caro de la subasta/Foto: A24