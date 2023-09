Lo que necesitas saber: Alan Ituriel, director y creador de la serie Villanos en Cartoon Network nos cuenta todo sobre la creación de una serie animada

En el alucinante mundo de la animación, México está viviendo una auténtica revolución creativa que tiene a todos con el ojo bien puesto. En el epicentro de todo este boom está el Festival Pixelatl, ese lugar donde se reúnen los genios creativos como Alan Ituriel, que junto con nuevos talentos a presentan proyectos a los que vale la pena seguirles la pista.

Alan Ituriel se destaca como una verdadera joya en medio de esta movida. Es el director y creador mexicano detrás de la serie “Villanos” de Cartoon Network, la cual ha causado sensación y se ha vuelto toda una referencia en la animación hecha en Latinoamérica. En esta charla exclusiva con Sopitas.com, nos adentramos en el recorrido único de Alan, desde sus inicios como autodidacta hasta su éxito en Cartoon Network, para darnos cuenta de cómo su amor por la animación está cambiando las reglas del juego en México y Latinoamérica.

El camino de Alan Ituriel hacia convertirse en director de una serie animada

Sopitas.com: Sabemos que eres un gran talento creativo que se involucra mucho en cada aspecto de la producción audiovisual, desde la escritura hasta la actuación de voz. ¿Desde dónde y cuándo empezó tu pasión por contar historias y por el mundo de la animación?

Alan Ituriel: Como muchos artistas, ilustradores y animadores, cuando ves por primera vez caricaturas o películas animadas, te fascina de una manera que va más allá de simplemente verlas. Era algo muy emocionante saber que eran dibujos y que podías hacer que los personajes parecieran estar vivos.

Porque, ¿cómo logras hacer que algo que realmente no existe cobre vida a través de todos estos procesos creativos y que tenga un valor sentimental para la audiencia a tal punto que los haga llorar o emocionarse? Preocuparse por los personajes como si fueran de carne y hueso es algo increíble para mí, eso es lo que hace que la animación sea tan mágica.

Cuando decidí dedicarme a esto no había muchos cursos ni escuelas que ofrecieran carreras de animación, así que me convertí en autodidacta. Consumía mucha animación y estudiaba los principios de la animación. Después de eso, comencé a nutrir mi conocimiento con cursos de cine, guion y narrativa hasta que tuve la primera oportunidad de trabajar en una compañía de animación a los dieciséis años. Fue una experiencia invaluable trabajar en equipo con otros artistas en proyectos conjuntos.

La creación de los personajes de ‘Villanos’ de Cartoon Network

Sopitas.com: ¿Cómo surgió la idea de crear la serie ‘Villanos’ y qué inspiró la creación de los personajes principales?

Alan Ituriel: La idea de la serie nació de mi obsesión desde la infancia por los villanos en la animación. Siempre me fascinaron por su apariencia y su desarrollo narrativo. Sobre todo, siempre tienen algo especial que hace que cuando aparecen en pantalla, te llamen la atención.

La serie es un homenaje a los clichés de los villanos, cada personaje inspirado en diferentes arquetipos. De ahí surgió la idea. Por ejemplo, Flug, que es un científico loco, es como Frankenstein, que a veces se obsesiona con la ciencia o el logro de un resultado y hace cosas moralmente cuestionables. Demencia es más una villana caótica que disfruta del caos y la destrucción, y para ella, la villanía es un juego. Una de las inspiraciones que tuve para este personaje fue el protagonista de la película y el libro ‘La naranja mecánica’.

Luego, está 5.0.5, que es una especie de monstruo, similar al monstruo de la Laguna Verde. Aunque en nuestra historia le damos un giro y lo hacemos amigable y cariñoso. Y por último, Black Hat está inspirado en esos villanos que operan desde las sombras y controlan todo como titiriteros. También representan un tipo de villano más de terror, al estilo de Stephen King o Lovecraft, con una apariencia extraña y humanoide que desconcierta.

México y latinoamérica en la industria de la animación

El Festival Pixelatl es un faro en la industria de la animación en México y Latinoamérica. Ha desempeñado un papel crucial al conectar a creadores y profesionales, como Alan Ituriel y su serie ‘Villanos’. Este evento es es como el empujón que necesitaba la animación en México, abriendo puertas a la colaboración y al reconocimiento internacional.

Sopitas.com: Como director de ‘Villanos’ y parte del talento creativo mexicano, ¿cómo ves el papel de México en la producción de contenido animado a nivel internacional?

Alan Ituriel: Creo que está sucediendo algo muy emocionante, un renacimiento, por así decirlo, en el mundo de la animación en general, no solo en México, sino en toda Latinoamérica. Esto es algo que realmente me entusiasma, ya que siempre he creído que México es uno de los lugares con mayor talento. Siempre hemos tenido una abundancia de talento y una gran capacidad para crear producciones de entretenimiento que son realmente geniales, que trascienden nuestras fronteras y llegan a un público internacional.

Ahora, con esta nueva ola de la animación, hay muchas oportunidades para los creativos y para quienes desean dedicarse a esto. Festivales como Pixelatl abren puertas para que puedas conectarte con otros profesionales e incluso colaborar con grandes productoras. Además, gracias a internet, puedes compartir tus animaciones en plataformas como YouTube, lo que te permite llegar a un público más amplio y lograr que tu trabajo sea reconocido.

Cada vez estamos creciendo más, y el número de seguidores de la animación mexicana y latinoamericana sigue aumentando. Para mí, esto es algo sumamente hermoso y emocionante.

Sopitas.com: El Festival Pixelatl es una plataforma importante para la conexión entre creadores, estudios y profesionales de la animación. ¿Puedes compartir algunas experiencias significativas que hayas tenido al participar en este evento?

Alan Ituriel: Pixelatl ha sido fundamental en mi carrera y en la creación de ‘Villanos’. Gracias a este evento, tuve la oportunidad de presentar mi proyecto y encontrar un apoyo invaluable.

Siempre es un placer notar la atención y la pasión de la gente que asiste al evento. Lo que más me gusta es cuando se acercan a mí para decirme que encuentran gratificante la experiencia de estar rodeados de tanta gente artística, compartiendo, aprendiendo y cambiando opiniones sobre la industria. Algunos incluso mencionan que, antes, pensaban que tenían que irse a Estados Unidos o Canadá para perseguir sus sueños, pero ahora ven que hay mucha gente en México que está haciendo cosas increíbles.

El futuro de la serie animada ‘Villanos’

Sopitas.com: ¿Hay algún proyecto futuro o colaboración en la que estés trabajando que puedas compartir con los fanáticos de ‘Villanos’?

Alan Ituriel: Actualmente, hemos lanzado un emocionante cómic llamado ‘El Atraco Arriesgado‘. Es un spin-off que explora a dos villanas novatas novatas que no habíamos tenido la oportunidad de presentar en el programa principal.

En cuanto al programa en sí, aún no puedo revelar muchos detalles, pero puedo decirles que tanto Warner Brothers como nosotros estamos planeando las próximas aventuras villanescas que invadirán sus televisores. ¡Estén atentos!

Alan es un visionario en el mundo de la animación, cuya pasión por contar historias y su influencia en la creciente industria animada de México y Latinoamérica son inspiradoras.

Su creación, ‘Villanos’, ha dejado una marca en la cultura pop y promete emocionantes aventuras en el futuro. La animación mexicana y latinoamericana está en auge, y él es una de las voces líderes que la están llevando a nuevas alturas.

