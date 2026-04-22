Lo que necesitas saber: La película llegará a la famosa plataforma de streaming el próximo 5 de junio, tan solo seis días antes de que comience el Mundial 2026 que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

Estamos cada vez más cerca de que en nuestro país se vuelva a vivir una Copa Mundial de Futbol y, aprovechando la ocasión, Netflix estrenará ‘México 86’, película que nos presenta todo lo que se tuvo que hacer para obtener la sede mundialista en 1986.

Escenas de la película México 86 con Diego Luna y Karla Souza // Foto: Netflix

Netflix revela tráiler oficial de ‘México 86’

¿Recuerdan cuando nuestro país fue sede mundialista en 1986? Bueno, pues ahora Netflix estrenará ‘México 86’, una película protagonizada por Diego Luna que nos llevará de vuelta al pasado…

Pero más allá de retratar las hazañas en las canchas, ‘México 86’ nos contará todo lo que se tuvo que hacer para conseguir la localía en nuestro país.

Anota la fecha, pues la película llegará a la famosa plataforma de streaming el próximo 5 de junio, tan solo seis días antes de que comience el Mundial 2026 que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

Sin más que decir, acá te dejamos el tráiler de esta nueva entrega:

¿Quién es Diego Luna en México 86?

Ahora, con el tráiler, por fin conocemos el papel que interpretará Diego Luna y se trata de nada más y nada menos que Martín de la Torre, un burócrata mexicano que convirtió a México, por segunda vez, en sede de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Como te habíamos contado cuando se revelaron las primeras imágenes de esta producción, aunque el personaje es ficticio, la historia es real… y está llena de polémicas y acusaciones de fraude.