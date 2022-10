Si de algo estamos seguros es que Alejandro González Iñárritu es uno de los mejores cineastas de nuestro país. A lo largo de tantos años de trabajo, esfuerzo y dedicación, se ha ganado un lugar como uno de los directores más respetados y aclamados de la industria cinematográfica en México y todo el mundo. Y la verdad es que se ha ganado por completo este mérito, pues durante su carrera ha forjado un estilo único.

Además de dedicarse a contarnos historias que exploran lo más profundo de la condición humana y regalarnos imágenes espectaculares con la cámara, la música es uno de los sellos característicos de las producciones de Iñárritu. Desde Amores perros hasta The Revenant, ha trabajado con puros pesos pesados de la composición, quienes han creado scores majestuosos que incluso se han llevado premios importantes. Es por eso que acá repasaremos las piezas musicales que suenan en las películas del director mexa.

Amores perros

En el 2000 (y no hablamos de la canción de Natalia Lafourcade), Alejandro González Iñárritu sorprendió a muchos con su ópera prima, Amores perros. Esta película nos dejó con el ojo cuadrado no solo por las tres historias impresionantes que el cineasta mexicano nos presentó que terminan conectándose y en donde vimos actuaciones espectaculares de Gael García Bernal, Adriana Barraza, Vanesa Bauche y más, también nos voló la cabeza con la música que sonó a lo largo de las escenas.

Y es que podríamos decir que esta cinta tiene uno de los mejores soundtracks del cine de nuestro país, con artistas con Control Machete, Café Tacvba, Duncan Dhu, Zurdok, Titán y hasta Celia Cruz. Sin embargo, el score es simplemente maravilloso y corrió a cargo de ni más ni menos que Gustavo Santaolalla, quien creó una partitura llena de guitarras (tanto acústicas como eléctricas) cargadas de ritmos latinos e incluso andinos. Una verdadera joyita para disfrutar junto con las demás canciones.

21 gramos

Tres años después, Alejandro González Iñárritu dio el paso internacional con 21 Gramos, donde al igual que en su debut como cineasta, también contó tres historias que de alguna manera están entrelazadas y que nos muestran a personajes bastante impactantes interpretados por Sean Penn, Naomi Watts y Benicio del Toro. Imagínense qué tan importante fue esta película que en aquel año se llevó los premios más importantes del Festival Internacional de Cine de Venecia.

Sin embargo, esta formula no fue la única que repitió, pues Iñárritu volvió a encargar a Santaolalla la música original de esta cinta. El resultado fueron 16 temas donde una vez más, el productor y compositor argentino creó una atmósfera de melancolía y cierto vacío gracias a la guitarra e instrumentos típicos del sur de nuestro continente.

Babel

Para 2006, Alejandro González Iñárritu continuó haciendo cosas interesantes y el ejemplo está en Babel. En esta película, el director mexicano nos contó historias que se llevan a cabo en tres partes distintas del mundo: México/Estados Unidos, Japón y Marruecos, en donde de nuevo con un montón de actores talentosos como Brad Pitt, Cate Blanchett, Elle Faning, Rinko Kikuchi, Kōji Yakusho y por supuesto, Gael García Bernal y Adriana Barraza.

La cinta tuvo una gran recepción por parte de la crítica, tanto así que recibió siete nominaciones a los Oscar, entre ellas dos de las categorías más importantes: mejor película y mejor director. Sin embargo, el único premio que se llevó fue el de mejor banda sonora gracias al score que Gustavo Santaolalla compuso. En esta pieza, el músico argentino dejó un poco de lado las guitarras para trabajar con una orquesta que se encargó de ejecutar varios temas cargados de nostalgia y que sin duda, iban por completo con el tono de la película. Una joya que les recomendamos ampliamente si no lo han escuchado completo.

Biutiful

Cuatro años tuvieron qué pasar para que Alejandro González Iñárritu regresara a los grandes reflectores. Pero la espera valió la pena porque en 2010 nos entregó Biutiful, una película intensa que nos muestra un drama ambientado en Barcelona, el cual relata la historia de un hombre –interpretado por Javier Bardem– que se entera de que padece cáncer y busca darle sentido a su vida antes de morir.

Por este papel, Bardem se llevó el premio a la mejor interpretación masculina en el Festival de Cine de Cannes, un reconocimiento completamente válido porque él se lleva toda la cinta. Aunque también hay que darle mérito a la música original que Gustavo Santaolla volvió a componer para esta producción de Iñárritu, porque con su guitarra logró armar melodías que reflejan a la perfección los sentimientos de desesperación y desesperanza que vive el personaje principal.

Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)

2014 fue el año en el que la industria cinematográfica le aplaudió por completo a Alejandro González Iñárritu, pues en aquel momento presentó Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance), una película donde nos contó la historia de un decadente actor de Hollywood famoso por su papel del superhéroe Birdman y su lucha por ganar verdadero reconocimiento por su trabajo. Y sí, en esta ocasión, el cineasta mexicano volvió a contar con un elenco de primer encabezado por Michael Keaton, Emma Stone, Edward Norton, Naomi Watts, Zach Galifianakis.

No está de más recordar que con esta cinta, Iñárritu arrasó con los premios Oscar, llevándose las categorías de mejor película, mejor director y mejor guión original. Sin embargo, también es importante darle el mérito a la música de la cinta, que en esa ocasión corrió a cargo de otro mexa, Antonio Sánchez (POR ACÁ pueden checar nuestra plática con él), quien compuso temas influenciados por el jazz y donde la batería –que es su instrumento principal– tiene un montón de protagonismo. Y sin duda, retrata a la perfección el drama, la comedia y hasta el suspenso que vemos a lo largo de toda esta historia.

The Revenant

Para 2015, Alejandro González Iñárritu no se quedó dormido en sus laureles, pues en aquel año volvió a sorprender al mundo con The Revenant, una película que combina distintos géneros como el drama y la acción en donde adapta la novela del mismo nombre basada en la vida de Hugh Glass, un trampero y explorador de inicios del siglo XIX que queda varado en medio de un ambiente hostil. Acá, el director mexa volvió a juntar un reparto de ensueño, con grandes nombres como Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson, Will Poulter y más.

Sobra decir que esta cinta es recordada por muchos porque le dio su primer Oscar a DiCaprio como mejor actor y también por el hecho de que Iñárritu ganó por segundo año consecutivo la estatuilla dorada a mejor director. Sin embargo, no podemos dejar de lado el impresionante score que armaron el músico alemán, Alva Noto y el productor japonés, Ryūichi Sakamoto, quienes crearon una pieza instrumental bellísima que de inmediato nos llena de tensión pero que por instantes, nos muestra un poco de esperanza, como la vida misma.