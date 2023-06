De un rato para acá, los videojuegos han ganado terreno en el mundo del entretenimiento, pues hemos visto títulos importantes en producciones para el cine y la televisión. Sin embargo, dentro de muy poco tendremos una serie animada de Among Us, uno de los juegos más importantes y populares de los últimos tiempos.

Fue en 2018 cuando el estudio de juegoss independiente, Innersloth lanzó este título, pero tuvieron que esperar hasta 2020 –en plena pandemia– para que empezara a ganar popularidad. Tanto así que ese mismo año, fue el juego número 1 en Google Play y App Store, con casi 500 millones de usuarios en todo el mundo. Así que para nadie es extraño que en la industria quisieran aprovechar el hype de Among Us.

‘Among Us’ se convirtió en uno de los juegos más importantes de la actualidad/Foto: Microsoft

Esto es lo que sabemos (hasta ahora) sobre la serie animada de ‘Among Us’

Desde hace un buen rato empezaron a surgir rumores sobre una posible serie animada de Among Us. Pero después de mucha espera, parece que es un hecho que muy pronto llegará una producción para la televisión de este juego. Y como tenemos claro que por acá hay muchos gamers interesados en el tema, acá les contamos lo que se sabe hasta el momento.

De acuerdo con Variety, CBS Studios –a través de Animation Productions– se asoció con Innersloth para empezar a trabajar en la serie animada de Among Us. Por si esto no fuera suficiente, esta misma fuente menciona que Owen Dennis será el creador y productor ejecutivo del proyecto, así que como verán, el barco de esta producción ya tiene capitán y toda la cosa.

Ya tenemos los primeros detalles sobre la serie animada de ‘Among Us’/Foto: Innersloth

Para quien no lo conozca, Owen Dennis es conocido por crear la serie de Cartoon Network, Infinity Train. Además de esto, también trabajó como escritor y artista de storyboards en Regular Show. Y por este enorme curriculum en el tema, parece que es la persona ideal para encabezar la serie animada de Among Us, ¿no lo creen?

¿De qué tratará la serie animada de ‘Among Us’?

Variety también menciona que a diferencia de las adaptaciones de otros videojuegos a la pantalla chica o grande, la premisa de la serie animada de Among Us será exactamente la misma que la del juego. Es más, hasta soltaron una sinopsis que dice lo siguiente:

“Los miembros de tu tripulación han sido reemplazados por un alienígena cambiaformas que intenta causar confusión, sabotear la nave y matar a todos. Acabar con el ‘Impostor’ o ser víctima de sus diseños asesinos”.

Hasta el momento solo tenemos al director y la trama de esta producción/Foto: Microsoft

Por ahora, esos son los únicos detalles que se tienen sobre la serie animada de Among Us, pues apenas está en sus primeros pasos de desarrollo y aún no hay una fecha oficial de estreno. Sin embargo, estamos seguros que dentro de muy poco aparecerá más información y cuando aparezca el tráiler, tanto los fans del videojuego como de la animación perderán la cabeza. ¿Qué les parece?