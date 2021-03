¡Por fin! Among Us da a conocer la fecha de lanzamiento de su nuevo mapa

Aunque a muchos se nos ha hecho una eternidad, fue apenas en diciembre de 2020 cuando InnerSloth, desarrolladora de Among Us, dio a conocer que el popular juego tendría un nuevo mapa en donde los usuarios de todo el mundo podrían completar nuevas tareas y tener la oportunidad de asesinar (en caso de ser impostores) en lugares desconocidos.

Como bien saben –si se la han vivido ahí durante la cuarentena–, Among Us actualmente cuenta con tres mapas diferentes en donde los jugadores deben completar una serie de tareas, esto antes de ser asesinados por los impostores dentro de la nave. Debido a la popularidad que tiene el juego, InnerSloth decidió hacer uno más.

En su momento la desarrolladora lanzó un teaser que mostraba este nuevo mapa que estará ubicado dentro de un dirigible y no en una nave espacial. El lugar tendrá nuevas tareas, escaleras y otras modalidades que permitirán a la tripulación elegir en qué lugar quieren empezar la partida.

Among Us no dio una fecha de estreno y sólo se limitó a decir que el mapa estaría listo a principios de año. Es por esa razón que casi a diario han recibido mensajes a través de redes sociales y por parte de fans que preguntan cuándo estará listo el nuevo mapa del juego. Si ustedes son de esas personas, les tenemos buenas nuevas.

A través de su cuenta de Twitter, Among Us reveló que su nuevo mapa –el más grande del juego hasta ahora– estará disponible a partir del próximo 31 de marzo. Y no sólo eso, sino que además vendrá con sombreros gratis para los tripulantes como una compensación y agradecimiento por haber sido muy pacientes.

En un texto publicado (y bastante extenso), el equipo de InnerSloth dio a conocer por qué este nuevo mapa tardó muchísimo en ser lanzado oficialmente. En resumen, explicaron que la demora fue porque en primera crear videojuegos no son enchiladas, y en segunda porque su equipo de trabajo es muy pequeño.

Pero además de eso, influyó mucho la popularidad de Among Us en los últimos meses. “Debido a que nuestro juego es multiplataforma, significa que TODO debe funcionar en tantos dispositivos como sea posible. (Todos los tipos de teléfonos inteligentes y sus distintas versiones, consolas, etc.”, detalló InnerSloth.

Y es que la compañía hizo énfasis en el repentino anuncio de Among Us para Nintendo Switch, que fue principalmente lo que les llevó más tiempo.

“Ya hemos creado tres mapas, así que si todo lo que tuviéramos que hacer fuera un mapa para PC y dispositivos móviles y lanzarlo, podríamos haberlo terminado el año pasado. Pero no iba a ser tan bueno como queríamos y habría afectado el lanzamiento de Switch”, indicó.

En fin, Among Us dio el agradecimiento a sus fans y aseguró que todo lo que hacen es por y para ellos. “Nunca queremos esconderte nada cuando nos has mostrado tanto apoyo. Entonces, cuando este mapa finalmente se lance … realmente esperamos que te guste, ¡y seguiremos haciendo todo lo posible por ti!”, indicaron los miembros de su equipo.

Ahora sí que se viene una nueva forma de distraernos durante lo que reste de la cuarentena (ojalá no sea mucho). ¿A cuántos y cuántas de ustedes les emociona el lanzamiento del nuevo mapa en Among Us? ¡Nosotros ya queremos jugarlo!

📢 MARCH 31 📢#TheAirship is coming.

this NEW map is our biggest one yet, including:

• all new tasks

• different starting rooms

• preliminary account system

• more!!!

wake up ur crew it’s almost time to eject impostors

🗞️ Dev log: https://t.co/bWP008pKmr pic.twitter.com/ZcTZFjsu3n

— Among Us ✨ New map – MARCH 31 (@AmongUsGame) March 18, 2021