Son pocas las figuras que pertenecen a los EGOT. Con esta siglas, se designa a aquellos que pueden presumir de haber ganado los cuatro premios más importantes de la industria del entretenimiento: el Emmy (televisión), Grammy (música), Oscar (cine) y Tony (teatro).

La última persona que se unió a este selecto grupo es Viola Davis en los Grammys 2023 (AQUÍ la lista de ganadores de las categorías principales). Así que es momento de hacer la recapitulación de esas celebridades.

Estas son las personas dentro del grupo de los EGOT

Richard Rogers

El compositor Richard Rogers fue el primero en galardonarse como EGOT.

– Emmy a la Mejor Música Original Compuesta por Winston Churchill: The Valiant Years en 1962.

– Grammys por Mejor Álbum de un Espectáculo por The Sound of Music (1960) y No Strings (1962).

– Oscar: Mejor Canción Original por “It Might as Well Be Spring” de la película State Fair.

– Tony Awards por Mejor Musical, Mejor Score y Mejor Compositor entre 1950 y 1962.

Richard Rodgers. Foto: getty

Helen Hayes

La actriz Helen Hayes tiene la distinción de ser la primera mujer que ganó los cuatro premios competitivos para encumbrarse dentro de los EGOT y la primera en completar la Triple Corona de Actuación (Emmy, Oscar y Tony). Esta es su lista de premios

-Emmys: Mejor Actriz por Schlitz Playhouse of Stars.

– Grammy: Mejor Grabación Spoken Word por Great American Documents.

– Oscar: Mejor Actriz por The Sin of Madelon Claudet, Mejor Actriz de Reparto por Airport (1970).

– Tony: Mejor Actriz en una Obra de Teatro por Happy Birthday (1947) y el mismo premio por Time Remembered (1958).

Helen Hayes. Foto: Getty

Rita Moreno

La actriz Rita Moreno, de ascendencia puertorriqueña, se convirtió en la primera persona de raíces latinas en recibir los cuatro premios dentro de la distinción de los EGOT.

– Emmy: Mejor Interpretación Individual de una Actriz de Reparto en un Programa Musical o de Variedades por The Muppet Show y Premio a la Mejor Aparición Única (o de una Actriz Invitada) en una serie de Comedia o Drama por The Rockford Files.

– Grammy: Mejor Grabación para Niños por The Electric Company.

– Oscar: Mejor Actriz de Reparto por West Side Story (1961).

– Tony: Mejor Actriz de Reparto en una Obra de Teatro por The Ritz

Rita Moreno. Foto: Getty.

John Gielgud

Este actor británico es la primera figura no estadounidense y el primero de la comunidad LGBT dentro de los ganadores EGOT.

– Emmy: Mejor Actor en una Miniserie o Especial por Summer’s Lease.

– Grammy: Mejor Grabación de Spoken Word por Ages of Man.

– Oscar: Mejor Actor de Reparto por Arthur.

– Tony: Compañía de Teatro Extranjera Destacada por The Importance of Being Earnest y Mejor Director de un Drama por Big Fish, Little Fish.

John Gielgud. Foto: Getty

Audrey Hepburn

La icónica Audrey Hepburn fue la primera que ganó algunos de los cuatro premios del EGOT de forma póstuma.

– Emmy: Mejor Logro Individual en un Programa Informativo por Gardens of the World with Audrey Hepburn (otorgado como premio póstumo en 1993).

– Grammy: Mejor Álbum de Spoken Word para Niños por Audrey Hepburn’s Enchanted Tales (póstumo, otorgado en 1994).

– Oscar: Mejor actriz por Roman Holiday.

– Tony: Mejor Actriz de Drama por Ondine.

Audrey Hepburn. Foto: Getty

Marvin Hamlisch

El compositor Marvin Hamlisch tiene la distinción de ser el primero de los ganadores EGOT que, en el campo de los Grammy, consiguió un premio en categorías principales. También consiguió Oscars y Grammys por un mismo trabajo.

– Emmy: Logro Individual por Dirección Musical y Logro Individual por Música y Letras por Barbra: The Concert. Logro por Música y Letras por AFI’s 100 Years… 100 Movies y Logro por Dirección Musical en Timeless: Live in Concert.

– Grammy: Canción del Año por “The Way We Were”, Mejor Artista Nuevo, Mejor Interpretación de Pop Instrumental por “The Entertainer”, Mejor Álbum de una Banda Sonora para una Película o Serie por The Way We Were. Todos los premios en 1974.

– Oscar: Mejor Partitura Dramática Original y Mejor Canción Original por “The Way We Were” (que es también el nombre de la película donde salió el tema); Mejor Partitura Adaptada por The Sting.

– Tony: Mejor Partitura Musical por A Chorus Line.

Marvin Hamlisch. Foto: Getty.

Jonathan Tunick

Junto con Audrey Hepburn, Jonathan Tunick es uno de los artistas con menos galardones en cada uno de los premios del EGOT.

– Emmy: Logro Destacado en Dirección Musical por Night of 100 Stars.

– Grammy: Mejor Arreglo Instrumental con Acompañamiento Vocal por “No One Is Alone” de Cleo Laine.

– Oscar: Mejor Música Adaptación de Score por A Little Night Music.

– Tony: Mejor Orquesta por Titanic.

Jonathan Tunick. Foto: Getty.

Mel Brooks

– Emmy: Logro Destacado de Guión en Programa de Variedades; tres premios por Mejor Actor Invitado en una Serie de Comedia por Mad About You.

– Grammy: Mejor Álbum de Comedia Hablada por The 2000 Year Old Man in the Year 2000, Mejor Video Musical de Formato Largo por Recording ‘The Producers y Mejor Álbum de una Obra de Teatro Musical por The Producers.

– Oscar: Mejor Guión Original por The Producers (1968)

– Tony: Mejor Musical, Mejor Partitura y Mejor Libreto de Musical por The Producers (2001).

Mel Brooks. Foto: Getty

Mike Nichols

– Emmy: Mejor Dirección de una Miniserie, Película o Especial y Mejor Película para la Televisión por Wit. Mejor Dirección de una Miniserie y Mejor Miniserie por Angels in America.

– Grammy: Mejor Interpretación de Comedia por An Evening with Mike Nichols and Elaine May.

– Oscar: Mejor Director por The Graduate.

– Tony: 7 premios a Mejor Director de una Obra de Teatro entre 1964 y 2012 por diferentes obras. Mejor Musical y Mejor Obra por Annie y The Real Thing, respectivamente.

Mike Nichols. Foto: Getty

Whoopi Goldberg

La actriz Whoopi Goldberg tiene el reconocimiento por ser la primera mujer afroestadounidense con la distinción de los EGOT.

– Emmy: Mejor Presentador de Programa de Entrevistas por The View.

– Grammy: Mejor Grabación de Comedia por Whoopi Goldberg (Original Broadway Show Recording).

– Oscar: Mejor Actriz de Reparto por Ghost.

– Tony: Mejor Musical (productora) por Thoroughly Modern Millie.

Whoopi Goldberg. Foto: Getty.

Scott Rudin

Con la distinción de que Scott Rudin es, entre los ganadores EGOT, el que ejerce principalmente como productor y no tanto como parte del talento o equipos creativos.

– Emmy: Mejor Programa Infantil por He Makes Me Fell Like Dancing.

– Grammy: Mejor Álbum de Teatro Musical por The Book of Mormon: Original Broadway Cast Recording.

– Oscar: Mejor Película por No country For Old Men.

– Tony: 9 Premios a la Mejor Obra de Teatro, 2 a Mejor Musical, y 7 por Mejor Revival de una Obra de Teatro. Todos los premios entre 1994 y 2021.

Scott Rudin. Foto: Getty.

Robert López

Emmys: Mejor Dirección Musical y Composición por Wonder Pets.

Grammy: Mejor Álbum de Teatro Musical por The book of Mormon, Mejor Banda Sonora para Medios Audiovisuales por Frozen, Mejor Canción Original para Medios Visuales por “Let It Go” de Frozen,.

Oscar: Mejor Canción Original por “Let It Go” de Frozen.

Tony: Mejor Partitura por Q Avenue y Mejor Libreto Musical por The Book of Mormon.

Robert López. Foto: Getty

John Legend

Emmy: Mejor especial de variedad en vivo por Jesus Christ Superstar Live

Grammy: Mejor Artista Nuevo, Mejor Álbum de R&B, Mejor Interpretación Vocal Masculina de R&B, Mejor Canción de R&B, Mejor Canción Escrita para un Medio Audiovisual.

Oscar: Mejor Canción Original por “Gloria” de Selma.

Tony: Mejor Revival de una Obra de Teatro por Jitney.

John Legend. Foto: Getty

Andrew Lloyd Weber

Emmy: Mejor especial de variedad en vivo por Jesus Christ Superstar Live

Grammy: Mejor álbum de un Cast por Evita, Mejor álbum de un cast por Cats, Mejor Composición Contemporánea por “Lloyd Webber: Requiem”.

Oscar: Mejor Canción Original por “You Must Love Me” de Evita.

Tony: Mejor Banda Sonora, por Evita, Mejor Banda Sonora por Cats; Mejor Banda Sonora por Sunset Boulevard, entre otros.

Andrew Lloyd Webber. Foto: Getty

Tim Rice

Emmy: Mejor especial de variedad en vivo por Jesus Christ Superstar Live.

Grammy: Mejor álbum de Cast por Evita; Canción del Año y Canción para Cine o TV por “A Whole New World”, Mejor Álbum para Niños por Aladdin y Mejor Álbum de Cast Aida.

Oscar: Mejor Canción Original por “A Whole New World” de Aladdin, “Can You Fell the Love Tonight de El Rey León y “You Must Love Me” de Evita.

Tony: Mejor Libro y Mejor Banda Sonora por Evita (1980) y Mejor banda sonora por Aida.

Tim Rice. Foto: Getty

Alan Menken

Emmy: Canción original en un programa infantil, juvenil o animado por “Waiting in the Wings” de Rapunzel’s Tangled Adventures.

Grammy: Más de 10 premios por diferentes categorías como Mejor Grabación para Niños, Mejor Canción Escrita para un Medio Audiovisual, Canción del Año (por la mencionada anteriormente de Aladdin), entre otras distinciones.

Oscar: 8 premios de 1989 a 1995 por Mejor Canción Original, Mejor Score y Mejor Score de un Musical o Comedia por sus colaboraciones con Disney en películas como Aladdin, La Sirenita, Pocahontas y La bella y la bestia.

Tony: Mejor Score Original por Newsies.

Alan Menken. Foto: Getty.

Jennifer Hudson

Emmy: Mejor medio interactivo para un programa diurno por Baba Yaga.

Grammy: Mejor álbum de R&B por su disco homónimo y Mejor álbum de teatro musical por The Color Purple.

Oscar: Mejor actriz de reparto por Dreamgirls.

Tony: Mejor Musical por A Strange Loop (como productora).

Jennifer Hudson. Foto: Getty.

Viola Davis

Emmy: Mejor Actriz en una Serie de Drama por How to Get Away With Murder.

Grammy: Mejor Grabación de un Audiolibro, Narración y Storytelling por Finding Me.

Oscar: Mejor Actriz de Reparto por Fences.

Tony: Mejor actriz de reparto en una obra de teatro por King Hedley II y Mejor actriz principal en una obra de teatro por Fences.

Viola Davis. Foto: Getty.