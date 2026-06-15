Lo que necesitas saber: En la Fórmula 1, Nyck de Vries solo pudo sumar 2 puntos.

Nyck de Vries no pudo brillar en la Fórmula 1, pero eso no le impidió conquistar las 24 horas de Le Mans. Sí, ganó una de las carreras más prestigiosas en el mundo del automovilismo.

Además de Nyck, Kamui Kobayashi, ex compañero de Checo Pérez en Sauber, y Mike Conway se convirtieron en los ganadores de la edición número 94 de las 24 horas de Le Mans.

¿Lo mejor de todo? Le dieron la sexta victoria a Toyota en el Circuito de la Sarthe con la que igualaron a Bentley.

Captura de pantalla @24hoursoflemans vía X

Nyck de Vries de sufrir en F1 a conquistar Le Mans

Nyck de Vries, como gran parte de los pilotos, soñaba con llegar a la Fórmula 1. En el 2021, corrió su primer Gran Premio con Williams; tomó el lugar de Alex Albon en Italia, quien tuvo que ser operado por apendicitis.

Debutó con el pie derecho, no solo terminó en el noveno lugar, también sumó sus dos primeros (y únicos) puntos en la categoría. Parecía que la suerte estaba de su lado, sin embargo, el sueño de convirtió en pesadilla.

En el 2023, Alpha Tauri, hoy Racing Bulls, le dio uno de sus asientos con el proyecto de ascenderlo a Red Bull, pero Nyck nunca pudo mejorar aquel resultado en Italia y después de diez carreras, le dieron las gracias.

Imagen @F1 vía X

La gloria de conquistar las 24 horas de Le Mans

Después de perder la confianza en sí mismo, Nyck de Vries decidió regresar a la Fórmula E con Mahindra Racing y de pasó participar en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA, además de la Súper Fórmula.

Y justamente ese fue el camino que lo preparó y lo llevó a participar en las 24 hrs de Le Mans del 2026, para darle una victoria que le regresa toda la confianza que perdió en la F1. No nos queremos poner cursis, pero eso también aplica en la vida fuera de las canchas, un fracaso no define el resto de nuestro futuro, siempre se puede volver a intentarlo, como Nyck.