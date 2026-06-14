Lo que necesitas saber: Un accidente entre dos helicópteros dejó como saldo 6 personas fallecidas, entre ellas el cantante Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspi.

Una tragedia aérea ocurrida este domingo en Río de Janeiro, Brasil, dejó un saldo de seis personas fallecidas, entre ellas el cantante estadounidense Oliver Tree, quien además era conocido por su amistad con Aaron Mercury.

De acuerdo con reportes de autoridades brasileñas y medios locales, el músico viajaba como pasajero en uno de los dos helicópteros que chocaron entre sí mientras volaban sobre la ciudad.

Tras el impacto, ambas aeronaves cayeron en una zona de estacionamiento perteneciente a una concesionaria de autos eléctricos, provocando una fuerte explosión e incendio que alcanzó al menos 20 vehículos.

Según la Policía Civil de Río de Janeiro, entre las víctimas identificadas se encuentran Oliver Tree Nickel, Lucas Vignale, Gaspar Prim y Lucas Brito Chaves, además de los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac.

Foto: @olivertree

Alrededor de 10 años fue que comenzó su amistad con el creador de contenido, Aaron Mercury, quienes se consideraban que tenían hasta una hermandad. Incluso a Oliver se le vio en la pelea que tuvo Aaron Mercury contra Mario Bautista en el evento de SuperNova.

¿Qué pasó en el accidente?

El choque ocurrió en la zona de Recreio dos Bandeirantes, dentro del área de Barra da Tijuca, una de las regiones más transitadas de Río.

Elementos del cuerpo de Bomberos confirmaron que las seis personas involucradas perdieron la vida. En uno de los helicópteros fueron localizados cinco ocupantes, mientras que la segunda aeronave transportaba únicamente al piloto.

Eduardo Cavaliere, alcalde de Río de Janeiro, señaló que entre las víctimas había ciudadanos extranjeros, aunque sin revelar más detalles en un primer momento.

Por ahora, las autoridades continúan investigando cómo ocurrió exactamente el accidente.

Foto: Captura de pantalla | @aaromercury

Entre las víctimas también estaba el youtuber argentino Gaspi

Además de Oliver Tree, entre las víctimas mortales del accidente también fue identificado Gaspar Prim, mejor conocido como “Gaspi”, un creador de contenido argentino de 23 años que reunía aproximadamente 7.5 millones de seguidores entre todas sus redes sociales.

De acuerdo con reportes difundidos por medios brasileños, Gaspi viajaba junto al cantante estadounidense en el helicóptero con matrícula PP-MAC, una de las aeronaves involucradas en la colisión.

La noticia generó impacto entre seguidores del influencer, quien se había hecho popular por sus videos de humor y contenido digital en Argentina y otros países de Latinoamérica.