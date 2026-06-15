Lo que necesitas saber: Recientemente, John Fogerty fue homenajeado con el premio Johnny Mercer, el cual es el máximo galardón que ofrece el Salón de la Fama de los Compositores

A este paso, en unos años será más fácil preguntar “¿quién no tiene una biopic?” En medio de la avalancha de películas biográficas de famosos, el exlíder de Creedence Clearwater Revival, John Fogerty, será la siguiente “víctima”.

John Fogerty, Vive Latino 2026 / Foto: OCESA (Lulu Urdapilleta

Elenco de la película ya fue seleccionado, pero Fogerty prefirió no decir nombres

En entrevista para The Hollywood Reporter, el mismo Fogerty fue quien confirmó que se prepara su biopic. Al parecer, el músico ya dio su autorización y, a diferencia de otros artistas que ven un peligro o una incomodidad llevar su vida a la pantalla grande, para él representa “un gran honor”..

“Estoy encantado y feliz de que por fin vaya a estrenarse. Creo que están trabajando en ello. Eso es todo lo que puedo decir”, señaló el que fuera líder de la banda originaria de Cerrito, California y pionera del sonido bayou.

john fogerty vive latino 2026 2

John Fogerty no dio más detalles sobre su biopic. Respecto al actor que le gustaría que lo interpretara, el compositor de “Proud Mary” bromeó: “Oh, Brad Pitt”. De acuerdo con The Hollywood Reporter, Fogerty comentó que la producción ya avanzó en la elección del elenco de la película… pero no está autorizado para dar nombres.

“Con quien sea que logren que funcione, estaré contento”, aseguró John Fogerty, quien también señaló que el guion de la película apenas está en proceso.

John Fogerty, foto ilustrativa / .facebook.com/johnfogerty

John Fogerty recibe el premio Johnny Mercer del Salón de la Fama de los Compositores

John Fogerty comentó sobre la realización de su biopic cuando asistió a la edición 55 del Salón de la Fama de los Compositores, donde se le galardonó con el premio Johnny Mercer, el máximo reconocimiento que se le puede otorgar a un creador de canciones en Estados Unidos.

“Estoy un poco abrumado por todo esto (…) uno compone música, compone canciones porque tiene que hacerlo. Es decir, uno se siente obligado a hacerlo (…) Así que siento una especie de reverencia por todo esto. No estoy seguro de entenderlo del todo, pero me siento muy bien”.

John Fogerty, foto ilustrativa / .facebook.com/johnfogerty

En la ceremonia, Taylor Swift fue ingresada al Salón de la Fama de Compositores. Sobre la artista, John Fogerty declaró su admiración, señalando que la lucha que Swift realizó por los derechos de sus canciones lo inspiró para recuperar el control de su catálogo.

Por años, John Fogerty no pudo interpretar las canciones que él mismo compuso e interpretó con Creedence Clearwater Revival… fue hasta apenas 2023, tras varios años de litigios legales, que logró recobrar los derechos de sus temas.