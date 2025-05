Este sábado 24 de mayo, la edición 78 del Festival de Cannes llega a su fin. Y lo hace de manera espectacular con el anuncio de los ganadores, incluida la película que se lleva la Palma de Oro, o como quien dice, las películas, directores y actores que marcarán el siguiente año en la industria del cine.

Las películas que este año estuvieron en competencia en Cannes, reunieron a las celebridades más destacadas tales como Pedro Pascal (el amo y señor del internet), Emma Stone, Austin Butler, Joaquin Phoenix, Josh O’Connor, Alana Haim, Paul Mescal, Jennifer Lawrence, Robert Pattinson, Kristen Stewart, Scarlett Johansson, Benicio del Toro, Michael Cera y más, muchísimas más.

Pedro Pascal en Cannes 2025 para presentar ‘Eddington’ / Foto: Getty Images

También hubo una suerte de comitiva mexicana en la que vimos, primero, al director Carlos Reygadas como parte del jurado de Cannes en esta edición presidido por Juliette Binoche. Pero también estuvo Gael García Bernal, Alejandro González Iñárritu y Martha Sosa para celebrar el aniversario de Amores perros (debutó en Cannes hace 25 años).

Y ya hablando de directores, se reunieron nombres de la talla de Julia Ducournau, Ari Aster, Wes Anderson, Lynne Ramsay, Joachim Trier, Kelly Reichardt, Carla Simón, entre otros. Cannes 2025 fue una locura, y ahora, ya sabemos quiénes son los máximos ganadores.

Juliette Binoche y Cate Blanchett con el ganador de la Palma de Oro en Cannes 2025, Jafar Panahi / Foto: Getty Images

It Was Just an Accident, la película ganadora de la Palma de Oro

La ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes 2025 es It Was Just an Accident dirigida por Jafar Panahi, el director iraní que durante años no pudo salir de su país ni hacer cine ahí a partir de distintas prohibiciones por parte de las autoridades.

Para que se den una idea, Panahi no había podido asistir a Cannes (de manera física) desde 2003. Pero ahora, estando ahí, se lleva el máximo galardón del festival con la Palma de Oro.

Imagen de ‘It Was Just an Accident’ / Foto: NEON

¿De qué va la película?

Protagonizada por Mariam Afshari, Ebrahim Azizi y Vahid Mobasseri, It Was Just an Accident nos revela de manera íntima lo que es vivir en un estado opresor. Pero no en la superficie de personajes que se enfrentan directamente a las autoridades (ya saben, tipo activistas, políticos y demás).

Nada de eso. En It Was Just an Accident son personajes comunes que de manera cotidiana chocan contra las autoridades. Y ese choque, muchas veces, puede venir del pasado como en el caso del protagonista, quien reconoce de cerca a una de las personas que lo secuestró y torturó.

¿Es válido utilizar los mismos métodos violentos en contra de aquellos que los implementaron primero?, ¿se vale reaccionar con un golpe contra los que lo dieron primero y con una maquinaria de poder detrás? Esas son las preguntas que plantea la película ganadora del Festival de Cannes.

Ganadores en Cannes 2025

También tenemos a los ganadores en las distintas categorías del festival, que incluye el Gran Premio (Grand Prize) para Joachim Trier por Sentimental Value con el protagónico de Renate Reinsve, Stellan Skarsgård y Elle Fanning.

Gran Premio

Sentimental Value de Joachim Trier

Mejor Actriz

Nadia Melliti por La Petite Dernière

Mejor Director

Kleber Mendonça Filho por The Secret Agent

Premio del Jurado

Sirat de Oliver Laxe

The Sound of Falling de Mascha Schilinski

Mejor Guion

Jean-Pierre y Luc Dardenne por Young Mothers

Mejor Actor

Wagner Moura por The Secret Agent

Premio Especial

Resurrection de Bi Gan

Cámara de Oro

The President’s Cake de Hassan Hadi

Mención especial Cámara de Oro

My Father’s Shadow de Akinola Davies Jr

Palma de Oro (cortometraje)

I’m Glad You’re Dead Now de Tawfeek Barhom

Ganadores de Un Certain Regard

Un Certain Regard o Una cierta mirada, es la segunda sección de competencia más importante en el Festival de Cannes al presentar películas cuyos autores lideraran la industria en el futuro. Por ejemplo, hay un montón de primeros largometrajes aquí.

Este año compitieron 20 películas, en donde nueve de ellas representaron el debut de sus directores con un largometraje. Entre los más destacados estuvo Scarlett Johansson y Kristen Stewart con sus respectivos debuts titulados The Chronology of Water y Eleanor the Great.

Thora Birch, Imogen Poots, Kristen Stewart y Kim Gordon en Cannes por ‘The Chronology of Water’ / Foto: Getty Images

También estuvo en competencia el debut como director del actor Harris Dickinson, a quien recordamos por cintas como Babygirl, Beach Rats o Triangle of Sadness.

Este 2025, Chile se llevó el máximo galardón de Un Certain Regard con La misteriosa mirada del flamenco de Diego Céspedes en su debut con un largometraje. Y. para seguir la tendencia de Latinoamérica, el Premio del Jurado se lo llevó Colombia con Un poeta de Simón Mesa Soto, su segunda producción.

Los hermanos palestinos Arab y Tarzan Nasser, se llevaron el premio a Mejor Dirección por su trabajo en Once Upon a Time in Gaza, su tercer película.

Un Certain Regard

La misteriosa mirada del flamenco de Diego Céspedes

Premio del Jurado

Un poeta de Simón Mesa Soto

Mejor Dirección

Arab y Tarzan Nasser por Once Upon a Time in Gaza

Mejor Actor

Frank Dillane por Urchin de Harris Dickinson

Mejor Actriz

Cleo Diára por I Only Rest in the Storm de Pedro Pinho (debut del director)

Mejor Guion

Pillion de Harry Lighton