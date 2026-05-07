La relación entre las empresas, las instituciones y la inteligencia artificial (IA) apenas va comenzando. Llevamos algunos años reconociendo su impacto en nuestras vidas, y ahora toca establecer ciertas reglas, como las que recientemente definieron los Golden Globes.

Golden Globes / Foto: Shutterstock

Las reglas de los Golden Globes sobre la IA

De acuerdo con los nuevos estatutos de los Golden Globes, una obra no puede ser descalificada automáticamente por el uso de inteligencia artificial (incluida la IA generativa), siempre y cuando la participación humana siga siendo central en la dirección creativa, el juicio artístico y la autoría.

“Todas las obras presentadas serán evaluadas en función de hasta qué punto la dirección creativa, la toma de decisiones artísticas y la ejecución provienen de las personas acreditadas”, señalaron.

Es decir, la inteligencia artificial puede formar parte del proceso de producción, pero sin sustituir las contribuciones creativas fundamentales del talento humano.

El comité de los Golden Globes será el encargado de evaluar cada obra para asegurar que se cumpla este principio. En caso necesario, podrá solicitar información adicional; si esta no se proporciona, la obra podría ser descalificada.

Foto: Ron Lach-Pexels.

¿Y qué hay de las actuaciones?

¿Recuerdan el debate en torno al uso de IA en The Brutalist? En ese caso, se utilizaron herramientas para mejorar el acento húngaro de actores estadounidenses o británicos, con el objetivo de dar mayor autenticidad histórica y cultural.

Esto generó discusión, sobre todo porque Adrien Brody ganó el Oscar a Mejor Actor. La pregunta fue hasta qué punto una actuación puede estar “apoyada” por IA.

Los Golden Globes dijeron respecto a eso: “El uso de inteligencia artificial en relación con una interpretación no descalifica automáticamente una candidatura, siempre que dichas herramientas se utilicen únicamente para mejorar o apoyar una actuación que siga siendo fundamentalmente impulsada por un ser humano y bajo el control creativo del intérprete acreditado, y que dicho uso esté autorizado por el propio intérprete”.

En pocas palabras: la IA puede apoyar pero, como al inicio, no sustituir u opacar la interpretación. Y su uso debe estar bajo el control y consentimiento del actor.

Imagen de la película ‘The Brutalist’ / Foto: Festival de Venecia

¿Cuándo se llevarán a cabo los Golden Globes 2027?

La ceremonia de los Golden Globes 2027 se llevará a cabo el domingo 10 de enero, con el regreso de Nikki Glaser como anfitriona.

Para que una serie, película o podcast pueda competir, debe cumplir con la ventana de elegibilidad, que va del 1 de junio al 30 de octubre de 2026. Las nominaciones se anunciarán el lunes 7 de diciembre, y la votación final cerrará el 18 de diciembre.

Con información de Variety.