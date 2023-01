¡Temporada de premios! Cómo, cuándo y todo lo que debes saber sobre los Golden Globes 2023

Luego de que en septiembre de 2022 anunciaran su regreso a la televisión (tras la polémica a la que se enfrentaron ese año), este 2023 los Golden Globes regresarán a las pantallas para premiar a lo mejor del cine y la televisión de los últimos 12 meses.

La ceremonia –que se llevará a cabo el próximo martes 10 de enero– seguramente dará muchísimo de qué hablar, pues además de marcar el aniversario número 80 de los Golden Globes, los ganadores de la ceremonia nos darán un panorama más certero de lo que nos espera para los premios Oscar.

Foto: Getty Images

Los Golden Globes regresarán a la televisión este 2023

Y es que en unos días y luego de una votación donde se agregaron más miembros (para apaciguar el tema de la desigualdad), la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood dará a conocer a los y las ganadoras en las diversas categorías.

Películas como ‘Everything Everywhere All at Once‘, ‘Pinocchio‘ o ‘Glass Onion: A Knives Out Mystery’; series como ‘House of the Dragon’, ‘Ozark’ y ‘Better Call Saul’, así como actores y actrices como Daniel Craig, Zendaya, Cate Blanchett y más, harán de los Golden Globes algo imperdible.

Foto: Getty Images

Acá les decimos todo lo que deben saber al respecto

Si bien que una ceremonia de los Golden Globes en martes es bastante inusual, también sabemos que les gusta la temporada de premios y por eso quieren saber todo sobre la ceremonia número 80 de dicho eventazo.

Dicho esto, acá les dejamos el cómo, cuándo y todo lo que deben saber al respecto:

Imagen ilustrativa. Foto: Getty Images

Los nominados a los Golden Globes 2021

El pasado 12 de diciembre la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood dio a conocer la lista de títulos y celebridades, tanto de productos de cine como de televisión, que competirán en las 27 categorías que se premiarán el próximo 10 de enero.

Acá se los dejamos en caso de que se les pasara checar el listado:

¿Quiénes conducirán la ceremonia de los Golden Globes este 2023?

El 8 de diciembre los Golden Globes dieron a conocer que será Jerrod Carmichael, a quien califican como “una de las voces más influyentes de la comedia”, el encargado de la ceremonia número 80 de los premios que durarán 3 horas. ¡Tendrá bastante chamba!

Foto: Getty Images

¿Dónde y cómo se llevarán a cabo los Golden Globes este año?

Como les comentamos, la ceremonia de los Golden Globes será el próximo 10 de enero y se llevará a cabo en el ya conocido The Beverly Hilton, en Beverly Hills, lugar de esta premiación.

Foto: Getty Images

¿Dónde puedes ver la ceremonia?

Si eres de los que ya esperan la fecha, te comentamos que la alfombra roja de los Golden Globes comenzará a las 6 pm (hora de la CDMX) y se podrá ver por el canal de E!

Por otro lado, la ceremonia de premiación comenzará a las 7 de la noche en punto. Podrás disfrutar de esta celebración en la industria del cine en los canales TNT y TNT Series, o a través de la cobertura minuto a minuto que tendremos en su portal favorito: Sopitas.com.