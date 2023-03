Año con año esperamos la temporada de premios con religiosidad. Ver la lista de nominados, los defiles por la alfombra roja con esos míticos vestidos y trajes y saber quién se lleva la estatuilla a casa. ¿Pero alguna vez se han puesto a pensar cómo funciona la Academia y cómo se eligen a los ganadores de los premios Oscar?

Quizá ya no tengamos tanta confianza en los Oscar cuando se elige a una ganadora del premio Oscar que es un tanto cuestionable frente a otras cintas que son más relevantes. Y esto es algo que sucede bastante seguido (cof cof como cuando ganó Crash de Paul Haggis).

Entonces, para evitar confusiones y saber quién es realmente responsable de la lista, por acá les contaremos cómo se eligen a los ganadores de los premios Oscar y quiénes están detrás de esas decisiones (seguro han escuchado hablar de los “dinosaurios” de la Academia).

¿Cómo se eligen a los ganadores de los premios Oscar? / Foto: Getty Images

¿Quién selecciona a los nominados a los premios Oscar?

Los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS por sus siglas en inglés) son los encargados de elegir a los nominados de cada edición de los premios Oscar. Actualmente hay unos 9 mil 500 miembros elegibles para votar.

¿Y quiénes son esos miembros? En realidad, no es un espacio muy “exclusivo” que digamos, pues cualquier persona que tenga créditos en un filme, puede aplicar para ser miembro de la Academia. Uno de los requisitos, además de trabajar en la industria, es tener un par de padrinos que ya pertenezcan a la Academia. Las y los nominados en automático pasan a ser miembros (aunque pueden declinar la invitación).

¿Quiénes eligen a los nominados y los ganadores de los premios Oscar? / Foto: Cortesía Academia

Ahora bien. Cada uno de los miembros pertenece a uno de los 17 campos de la Academia. La regla es que sólo pueden pertenecer a un campo. Entonces, si un director también escribe y produce, debe elegir sólo un campo como el de directores, por mencionar uno.

Algunos de los campos de la Academia son actores, productores, músicos, fotógrafos, diseñadores de vestuario, diseñadores de producción, animadores, editores de sonido, editores de efectos especiales, directores, documentalistas, editores, maquillistas/estilistas, directores de casting, escritores.

Imagen ilustrativa de los premios Oscar 2023 / / Foto: Getty Images

Otra cosa a tener en mente es que el número de votantes en cada uno de los campos no es similar. Es decir que el campo de fotografía tiene menos miembros que el campo de actores. Por lo que el número de votos necesario para recibir una nominación, varía de acuerdo al número de miembros.

En las más de 20 categorías que existen en los premios Oscar, los miembros de la Academia, de acuerdo a su campo, seleccionan a los nominados (que son aquellos que las casas productores envían para “consideración”). Esto quiere decir que los actores nominan a los actores; los directores a los directores; los editores a los editores; etcétera. Y así es como se arman las listas de nominados.

¿Qué hay de Mejor Película?

Para Mejor Película, que es la categoría principal, las cosas son distintas a la hora de elegir a las nominadas y la ganadora del premio Oscar. Las cosas funcionan así: TODOS los miembros de la Academia acomodan la lista de películas elegibles de su favorita a su menos favorita con un total de 10 opciones por cada votante.

De las películas que son elegibles, el miembro acomoda su lista de 10 colocando sus favoritas en los primeros lugares. Una vez que se revisa el consenso, se descartan las cintas que quedaron fuera de los primeros lugares. De esta manera, se arma la lista de 10 nominados en la categoría de Mejor Película.

Con Mejor Película Extranjera, las reglas son un poco distintas. No existe un campo en la Academia a la que algunos miembros pertenezcan para emitir votos aquí. Por lo que los miembros que hayan visto la mayoría de las cintas elegibles (por país), les deben de poner una calificación. Los filmes que tengan mejores calificaciones, llegan a la lista de nominados.

Todos los nominados a los premios Oscar de 2023 / Foto: Cortesía Academia

¿Cómo se eligen a los ganadores de los premios Oscar?

De nueva cuenta, en la categoría de Mejor Película, el proceso se basa en un listado de “mi favorita a mi menos favorita” con las 10 nominadas. Es decir, que si en este año mi favorita es Tár, la pongo como mi opción 1, y dejo hasta abajo la que menos me gustó como The Fabelmans.

Si una película obtiene más del 50 por ciento en el primer lugar, gana. Pero no suele suceder esto con frecuencia (o sea, que arrase así). Los porcentajes de la ganadora, de acuerdo con algunos reportes, oscilan con 30 por ciento.

Pongamos un ejemplo y pensemos que hay 100 votantes en esta edición de 2023 de los Oscar. Tár aparece en la opción 1 de 30 votantes y otras 30 veces en la opción 2. Ninguna otra cinta aparece tantas veces en la primera opción. La cosa es que Everything Everywhere All at Once apareció sólo 20 veces en la opción 1, pero 60 veces en la opción número dos.

Cate Blanchett en ‘Tár’ / Foto: Universal Pictures

¿Qué sucede aquí? Se pone interesante, pues depende del resto de las votaciones. Si los 40 que no pusieron a Tár en su número 1 o 2 la pusieron en el cuarto lugar o en el quinto, entonces colocaría a Everything Everywhere All at Once como la ganadora porque es la favorita de la mayoría en sus primeros lugares.

Resumen: no gana la película que esté más veces en el primer lugar porque al final no son votos; gana la que aparece más veces entre los primeros lugares. ¿Por? Porque gana la favorita de la mayoría de los miembros. Es así como se eligen a los ganadores de los premios Oscar, sobre todo en la categoría de Mejor Película.

Nota: El 2 de marzo arrancaron las votaciones. El 7 de marzo terminan las votaciones y se mandan para revisión.

Jamie Lee Curtis y Michelle Yeoh en ‘Everything Everywhere All at Once’ / Foto: A24

¿Quién revisa los votos?

Así es como se eligen a los ganadores de los premios Oscar. Pero la pregunta del millón es quién realiza ese importante conteo. Pues resulta, que el conteode votos lo hace una firma llamada PricewaterhouseCoopers.

Lo que también está interesante es que el resultado de los ganadores sólo lo saben dos personas en el mundo antes de que se abran los sobres en el escenario (y obvio, pertenecen a dicha firma).