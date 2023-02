Se acerca la entrega 95 de los Premios de la Academia y una de las categorías más interesantes, es aquella que premia a las películas de habla no inglesa o internacionales. Alemania, Argentina, Bélgica, Polonia e Irlanda son los países que tienen representación este año, así que nos echamos un clavado en su historia cinematográfica para hablar un poco sobre 5 películas esenciales de los países nominados a los Oscar 2023.

Imagen ilustrativa. Foto: Getty.

Las películas de los países nominados a los Oscar 2023

La categoría de Mejor Película Internacional en los Oscar genera bastante expectativa. Y no es para menos si tomamos en cuenta la calidad de las cintas que la Academia tiene nominadas en este rubro. Sí, se va a poner reñida la cosa, así que ahí les va una breve recapitulación.

Por parte de Alemania, All Quiet on the Western Front, del director es la que busca la estatuilla como parte de las películas de los países nominados a los Oscar 2023, siendo una de las más destacadas. La historia se enfoca en un joven alemán que, junto a sus amigos, se une a uno de los frentes en la I Guerra Mundial, experimentando el cambio de la euforia al horror y la desesperación en este conflicto. ACÁ les contamos sobre la historia que inspiró la peli.

Otra de las cintas que están en la contienda es Argentina, 1985, la cual ya se llevó un Golden Globe y tiene serias posibilidades de llevarse la estatuilla de la Academia, debido a la espectacular forma en que retrataron los Juicios de Juntas, es decir, los procesos mediante los que se enjuició a algunos militares y otros políticos que estuvieron al frente de la dictadura militar del periodo 1976-1983.

Imagen de ‘Argentina, 1985’. Foto. Prime Video.

Entre otras de las películas de los países nominados a los Oscar 2023 está Close de Bélgica, que es una de las historias más emotivas no solo en el panorama de la temporada de premios, sino de los últimos años. Esta es la vida de dos amigos de toda la vida que desde muy chicos están juntos, y a medida que entran en la adolescencia, empiezan a separarse debido a la presión social, las burlas y otros asuntos que llevan su relación a una situación trágica.

También tenemos a EO de Polonia, con un burro de ojos melancólicos como protagonista mientras recorre el mundo mostrándonos la alegría y la tristeza de la vida cotidiana a través de la curiosa mirada de un animal.

Imagen de ‘Closer’. Foto: Especial.

Das Experiment (Alemania)

Una de las películas alemanas más recordadas del nuevo milenio, sin duda. Das Experiment, basada en el libro Black Box, nos pone frente a una historia bastante peculiar: un experimento en el que varias personas de diferentes deben recrear una situación carcelaria.

Algunos actuarán como guardias y otros como prisioneros. Sin embargo, aquellos a los que se les da autoridad como oficiales, empiezan a ser conscientes de su poder, por lo que no dudan en humillar, golpear o abusar físicamente de los prisioneros falsos.

Todo lo vemos desde la perspectiva de Tarek Fahd, un taxista que ha entrado al experimento para atestiguar la brutalidad de la situación y cómo poco a poco la dinámica se va saliendo de control. Tan grande se hizo esta peli que hasta tuvo su adaptación estadounidense.

La Ciénaga (Argentina)

Hablar de La Ciénaga del 2001, es referirse a una de las mejores películas jamás hechas en Argentina. Con esta cinta, la cineasta Lucrecia Martell se ganó un lugar como una de las directoras y creativas del cine más renombradas de aquel país… Incluso, apenas en el 2022 está película fue votada como la mejor cinta argentina en la encuesta que les dejamos por acá.

Principalmente, la historia se centra en dos familias: una ubicada en una zona rural y una de clase media urbana, las cuales las une un lazo familiar. Infidelidades y secretos del pasado influyen en el presente de una manera inesperada, mientras las familias se ven contrastadas por temas socioeconómicos. La tragedia no se hace esperar en esta entrega.

Esta película es recordada por poner en jaque el concepto de las familias tradicionales y mostrar qué tan retorcidos pueden ser los vínculos más allá del parentesco.

Deux jours, une nuit (Bélgica)

Con Marion Cotillard como protagonista y bajo la dirección de los afamados hermanos Dardenne, Deux jour, une nuit nos muestra la historia de una mujer llamada Sandra que debe pedir una baja laboral temporal debido a la severa depresión que la abruma.

En su ausencia, otros compañeros suyos la cubren y pronto ven cómo se les ofrece un aumento salarial por las horas extra que trabajan. Una vez que Sandra decide regresar al trabajo, se da cuenta que sus compañeros han aprovechado su ausencia para hacerse de un poco de dinero extra para mantener a sus familias. La decisión de que Sandra pueda o no recuperar su trabajo, depende de ellos.

Así, la mujer emprenderá un viaje intentando convencer a sus compañeros y amigos de que le permitan conservar su empleo, dejando a la vista lo ambicioso que puede ser el ser humano dependiendo de sus necesidades, y entrando en el dilema moral de ayudar a otros o beneficiarse a uno mismo a costa de otro.

A Year of the Quiet Sun (Polonia)

Estrenada en 1984, A Year of the Quiet Sun incluso fue nominada a Mejor Película Extranjera en los Golden Globes y comúnmente, se considera uno de los mejores dramas realizados en Polonia.

La historia de centra en el romance de un soldado estadounidense se enamora de una viuda radicada en la Polonia del periodo después de la Segunda Guerra Mundial. Mientras el militar examina fosas nazis en búsqueda de cuerpos, se enamora de esta mujer a pesar de sus diferencias culturales, el idioma y más.

Pronto, su relación se complica cuando el sujeto debe partir de regreso a Estados Unidos, mientras la mujer debe quedarse en casa a cuidar a su madre enferma. ¿El romance se establecerá o se quedará solo como una bonita anécdota?

Sing Street (Irlanda)

Sing Street es uno de los mejores dramas coming-of-age que se han hecho en los últimos años, destacado no solo por sus geniales actuaciones, sino también por su soundtrack lleno de bandas como The Cure, The Clash, A-ha, Duran Duran y más, dándole un ambiente ochentero genial a la historia.

En esta historia, la vida de un chico cambia por completo cuando es cambiado de una escuela privada a una pública. Lejos del mundo que conocía, pronto comienza a adentrarse en un entorno más tenso donde se enamora y donde la música tiene un peso importante en sus aspiraciones tanto personales como profesionales.

A pesar de que su familia se desmorona y de que una decepción amorosa lo tambalea, el protagonista persigue sus sueños. Una peli bien entretenida que vale la pena ver alguna vez.