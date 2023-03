La ceremonia de los Oscar es sinónimo de moda. Es como ver una pasarela en donde las estrellas más grandes en la industria del cine, desfilan los vestidos más espectaculares. En otras palabras, la historia de los premios Oscar está plagada de vestidos míticos y memorables.

Y por acá, les dejamos una lista de 10 vestidos que han marcado la historia de las alfombras rojas y ceremonias entre sus extraños y originales diseños, el costo de los mismos, y los momentos que marcaron en el cine y en la carrera de quien los vistió. ¿Cuál les gusta más?

Imagen ilustrativa de los Oscars / Foto: Getty Images

Björk y el vestido de cisne

Premios Oscar de 2001

No hay momento más mítico, memorable y extraño en la red carpet de los premios Oscar, que la llegada de Björk con un vestido que incluía un cisne derrotado (por no utilizar otra palabra). Y no sólo eso, sino que la cantante islandesa iba dejando huevos a lo largo de la alfombra roja.

Esto ocurrió en la edición del 25 de marzo de 2001, y Björk asistió como una nominada en la categoría de Mejor Canción Original por “I’ve Seen It All” como parte de Dancer in the Dark, la cual protagonizó bajo la dirección de Lars von Trier.

Björk llevó un ¿vestido? de la colección de otoño de 2001 del diseñador de Macedonia Marjan Pejoski, y de quien había vestido sus diseños a lo largo de la promoción de Dancer in the Dark. Este momento y vestido mítico en la historia de los premios Oscar vivirá por siempre en nuestra memoria.

¿El outfit con un cisne de Björk es el vestido más mítico en la historia de los premios Oscar? / Foto: Getty Images

Cher y su ‘revenge dress’

Premios Oscar de 1986

Cher siempre ha sido una de las figuras más icónicas en la industria del entretenimiento y la música por diversas razones. Primero, porque es una gran cantante y presentadora que logró conquistar el mundo del cine; pero sobre todo, porque es un icono de la moda, al menos de la más arriesgada.

Y eso nos quedó claro en la ceremonia de la Academia de 1986 cuando Cher asistió con un conjunto negro impresionante para presentar a los nominados y ganador de ese año en la categoría de Mejor Actor de Reparto (ese año ganó Don Ameche por Cocoon).

El vestido mítico, impresionante entre tantos dentro de la historia de los premios Oscar, fue diseñado por Bob Mackie, un colaborador y amigo de Cher. Se dice que este fue el revenge dress de la cantante y actriz a partir de que la Academia la había ignorado por su trabajo anterior en Mask.

Cher vistió uno de los míticos vestidos en la historia de los premios Oscar / Foto: Getty Images

Halle Berry en un (desconocido) Elie Saab

Premios Oscar de 2002

En la ceremonia de los premios de la Academia de 2002, Halle Berry hizo historia al convertirse en la primera mujer afrodescendiente en llevarse el Oscar a Mejor Actriz gracias a su trabajo en Monster’s Ball. Pero en esa ceremonia también surgieron otras situaciones destacables.

Una de ellas es el hermoso y mítico vestido que la actriz utilizó para este gran momento. Fue una pieza del diseñador libanes Elie Saab, quien para esos años tenía una carrera sólida en el Medio Oriente al vestir a diversas figuras de la realeza. Pero en esos Oscares de 2002, conquistó a la otra realeza… la de Hollywod.

Como nota, Halle Berry es la única actriz afrodescendiente en tener el Oscar en la categoría de Mejor Actriz. Como mencionamos ella fue la primera, y se mantiene como la única. Este 2023 las cosas no serán distintas, pues no hay una mujer negra entre las nominadas.

Halle Berry en uno de los vestidos míticos en la historia de los premios Oscar / Foto: Getty Images

Zendaya en un Valentino amarillo

Premios Oscar de 2021

Zendaya. Creemos que en la actualidad, no hay figura más poderosa que la de Zendaya. La actriz y cantante ha construido, en relativamente poco tiempo, una de las carreras más importantes, creando un entorno de influencia en varios aspectos, en el cual debemos destacar el de la moda.

Alfombra roja a la que asista, Zendaya se roba las miradas, y se pone en los primeros lugares de listados de “las mejores vestidas”. Esto mismo ocurrió en la ceremonia de la Academia de 2021, cuando Zendaya se apareció en un impresionante, majestuoso y mítico vestido de Valentino en amarillo con sus respectivos diamantes de Bulgari y unos finísimos Jimmy Choo para el calzado.

Zendaya asistió a esa ceremonia de los premios Oscar como la presentadora en la categoría de Mejor Score. Ese año, la estatuilla se la llevó Trent Reznor, Atticus Ross y Jon Batiste por Soul; ese mismo año Reznor y Ross estaban también nominados por el score de Mank… quizá nadie se acuerda de eso, pero Zendaya y ese vestido mítico pasará a la historia de los premios Oscar.

Zendaya en un mítico vestido en la alfombra roja de los premios Oscar 2021 / Foto: Getty Images

Grace Kelly en su última aparición pública

Premios Oscar de 1955 y 1956

En un listado de los vestidos más míticos en la historia de los premios Oscar, tiene que estar Grace Kelly. Y la actriz era tan bella y elegante, que no mencionaremos un solo vestido, sino dos. El primero fue en la ceremonia de la Academia de 1955 cuando Grace Kelly ganó un Oscar como Mejor Actriz por The Country Girl.

Este vestido es especial porque lo creó ni más ni menos que Edith Head, la icónica diseñadora de vestuario, ganadora de ocho premios Oscar (y nominada 35 veces). Head también vistió a la futura princesa en el set de La ventana indiscreta de Alfred Hitchcock. Pero ahora, vamos con el segundo vestido.

El otro vestido mítico que vistió Kelly en los premios Oscar fue en 1956, un año posterior a su triunfo que representó su última aparición pública antes de casarse con el príncipe Rainier III de Mónaco. Este vestido fue creación de Helen Rose, otra enorme diseñadora de vestuario (ganadora de dos estatuillas) que además, se hizo cargo del histórico vestido de novia de Kelly.

Garce Kelly en dos vestidos míticos en los premios Oscar de 1955 y 1955 / Fotos: Getty Images

Jennifer Lawrence y la caída

Premios Oscar de 2013

Si Jennifer Lawrence tiene un momento que la mantiene humilde, ese podría ser cuando se cayó en las escaleras del Dolby Theatre enfrente de cientos de celebridades y millones de televidentes. Pero seguro se le pasa cuando recuerda que esa caída fue porque iba a recoger un premio Oscar como Mejor Actriz por su enorme trabajo en Silver Linings Playbook (aquí otras películas ambientadas en Filadelfia).

También se le pasa cuando recuerda que se llevó esa estatuilla a la edad de 22 años, y se le pasa cuando enumera a las actrices que derrotó esa noche de la talla de Emmanuelle Riva por Amour o Jessica Chastain por Zero Dark Thirty. No fue cualquier cosa.

Lo que tampoco se debe tomar a la ligera, es el vestido mítico que vistió esa noche de los premios Oscar. Se trató de un diseño de Raf Simons para Christian Dior Haute Couture. En ese entonces, Lawrence tenía un contrato con Dior para sólo vister diseños de esta casa en las alfombras rojas… y fue eso lo que la llevó a vestir el vestido más caro en la historia de los premios Oscar (se dice que vale unos 4 millones de dólares).

Jennifer Lawrence con su estatuilla y su mítico vestido de Dior en los premios Oscar de 2013 / Foto: Getty Images

Nicole Kidman en el vestido más caro en la historia de los Oscar

Premios Oscar de 1997

En el apartado anterior les contamos que Jennifer Lawrence, en 2013, utilizó el vestido más caro desfilado en la historia de los premios Oscar. Sin embargo, ese mérito, de acuerdo a los rumores, lo sostuvo Nicole Kidman desde 1997, cuando asistió a los Oscars con un vestido bastante caro e icónico.

En 1997, Nicole Kidman desfiló por la alfombra roja de los premios de la Academia con un excepcional vestido de Dior diseñado por John Galliano, quien llevaba poco en el puesto de director creativo de la casa de moda. Este vestido con detalles orientales, es considerado como uno de los más infuyentes en la moda por no ser convencional en la época ni dentro del circuito.

Pero acá también les queremos revelar que, según cuenta la leyenda, este vestido mítico de Dior, valía en la época unos 2 millones de dólares. Sabemos que los vestidos que desfilan las celebridades son caros… pero no así de caros. Así que ya tiene su lugar en la historia de los premios Oscar.

Tom Cruise y Nicole Kidman con un Diseño de John Galliano en los Oscar de 1997 / Foto: Getty Images

Audrey Hepburn en Givenchy

Premios Oscar de 1954

Audrey Hepburn tiene un lugar muy especial en la historia del cine no sólo como una de las mejores actrices, sino como una de las más bellas y con un estilo que ha influenciado a distintas generaciones. Desde luego, tenemos en mente el hermoso vestido y sombrero de la cinta Breakfast at Tiffany’s, pero en la vida real también marcó un antes y un después.

En la edición de los premios de la Academia de 1954, Audrey Hepburn llevó un delicado vestido de Givenchy, uno de sus amigos y colaboradores más cercanos (de hecho, llevó varios de sus diseños en algunas de sus cintas más populares como Sabrina, Funny face, Love in the Afternoon, Charade y más).

Fue en aquella ceremonia que Hepburn se llevó un Oscar como Mejor Actriz por su intepretación en Roman Holiday. De acuerdo con los más clavados de la moda, Emma Stone se convirtió en la primera actriz vestida de Givenchy, desde Hepburn, en ganar una estatuilla en esta categoría gracias a La La Land en 2017. Acá les contamos de los títulos que convirtieron a Audrey Hepburn en un EGOT.

Audrey Hepburn en un vestido mítico de Givenchy en los premios Oscar de 1954 / Foto: Getty Images

Natalie Portman y una denuncia en la tela

Premios Oscar de 2020

Natalie Portman levantó los títulares durante la alfombra de los premios Oscar de 2020 gracias a su outfit. Pero no sólo a partir de que su vestido era realmente hermoso gracias al diseño de Maria Grazia Chiuri para Dior, sino porque contenía un poderoso mensaje.

El vestido de Potrman incluía una capa negra que en los bordes incluóa los nombres de las directoras mujeres más destacadas de aquel año, pero que fueron ignoradas para las nominaciones de la edición. Estaban los nombres de Lulu Wang por The Farewell, Greta Gerwig por Little Women, Lorena Scafaria por Hustlers, Marielle Heller por A Beautiful Day in the Neighborhood, Kasi Lemmons por Harriet, Alma Har’el por Honey Boy y Melina Matsoukas por Queen & Slim.

Ese año, los cinco directores que recibieron nominación fueron Martin Scorsese por The Irishman, Todd Phillips por Joker, Sam Mendes por 1917, Quentin Tarantino por Once Upon a Time in Hollywood y Bong Joon Ho for Parasite, quien se llevó la estatuilla a casa (y otras más que cambiaron la historia de los premios Oscar). Aquí les contamos más del éxito de Corea del Sur en el mundo del entretenimiento.

Natalie Portman en la alfombra de los premios Oscar con una capa de Dior / Foto: Getty Images

Barbra Streisand

Premios Oscar de 1969

La primera noche de Barbra Streisand en una ceremonia de los premios Oscar, fue memorable tanto para ella como para la audiencia y los expertos en moda. Para ella porque se llevó su primer Oscar a casa como Mejor Actriz por la cinta Funny Girl. Y para los demás porque su selcción de vestido, o mejor dicho traje, continúa con la conversación de las ahora famosas transparencias.

Streisand podía elegir un vestido muy conservador o algo más divertido, y se fue por el segundo. Eligió un pantsuit negro con detalles de tuxeo de Arnold Scaasi… la cosa es que la cantente y actriz no tenía ni idea de que las luces provocarían las transparencias.

Así que cuando subió al escenario para recoger la estatuillas, las luces le atinaron con un traje prácticamente transparente. Este mítico vestido (perdón, traje) ya pasó a la historia de los premios Oscar, y estamos seguros que en próximos años seguiremos hablando de él.

Barbra Streisand en el mítico traje para los Oscar de 1969 donde se llevó una estatuilla como Mejor Actriz / Foto: Getty Images