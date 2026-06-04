¿Se han preguntado cuántas personas vieron el final de Euphoria? Sin duda, se trata de uno de los desenlaces más comentados de los últimos años gracias a las controversias que rodearon su producción, su famosísimo elenco y las dos temporadas previas que dieron muchísimo de qué hablar.

Si se asoman a redes sociales, todavía encontrarán comentarios sobre lo que sucedió con Rue, Maddy, Cassie, Ali y las migajas que recibieron Jules y Lexi. Obviamente, sin olvidar el destino que sufrió Nate Jacobs un episodio antes del final.

Y si provocó tanta conversación y división entre los espectadores, entonces surge una pregunta inevitable: ¿cuántas personas vieron ese episodio?

No habrá más: ‘Euphoria’ termina con su temporada 3 / Foto: HBO

¿Miles… millones vieron el final de Euphoria?

De acuerdo con THR, la respuesta es que, hasta ahora, el final de Euphoria acumula un total de 25 millones de espectadores en todo el mundo, de los cuales 8.7 millones corresponden a Estados Unidos (en sus primeros tres días desde la salida).

La cifra supera incluso a la audiencia de la premiere de la temporada, que registró 8.5 millones de espectadores en ese mismo territorio. Sin embargo, lo más interesante es que ni el primer episodio ni el final fueron los más vistos de la temporada en Estados Unidos.

Imagen del nuevo tráiler de ‘Euphoria’ / Foto: HBO

Ese récord le pertenece al tercer episodio, titulado “La balada de Paladin”, que alcanzó los 8.9 millones de espectadores. Se trata del capítulo centrado en la boda de Nate y Cassie, donde Nate pierde un dedo, pierde también a quien ahora era su esposa y Rue termina siendo detenida por la DEA.

Y sí, fue el episodio que más memes, discusiones, opiniones y divisiones generó entre la audiencia.

¿Cómo se miden los espectadores?

Ahora bien, hay un detalle importante que considerar. HBO mide buena parte de sus audiencias a lo largo de los primeros 90 días posteriores al estreno de un episodio o película.

Eso significa que los 25 millones de espectadores podrían seguir aumentando durante las próximas semanas, al igual que las cifras de visualización del resto de los episodios que conforman la temporada final de Euphoria.

Para poner esos números en perspectiva, el final de la segunda temporada de Euphoria, estrenada en 2022, acumuló un total de 21.5 millones de espectadores en todo el mundo. De esa cifra, aproximadamente 16 millones correspondieron únicamente a Estados Unidos.

Sydney Sweeney en el final de ‘Euphoria’ / Foto: HBO

Opiniones del final de Euphoria

Con esos números podemos decir que la tercera y última temporada de Euphoria logró aumentar su audiencia conforme pasaron las entregas. Pero eso no quita que la recepción y las críticas hayan sido entre mixtas-negativas a negativas.

Para nosotros, el final fue la representación de lo caótico y desastroso de la temporada completa, dejando un montón de huecos narrativos y un absurdo de los personajes. Mientras unos interpretan eso como una crítica, nosotros y muchos otros lo vemos como un intento fallido de dar lecciones de moral a sus propios personajes y audiencia. AQUÍ les dejamos la reseña completa.